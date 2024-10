Divulgação/Tesouro Nacional Tesouro Nacional





A secretaria do Tesouro Nacional informou que não haverá venda de títulos por meio do programa Tesouro Direto , do governo federal , nesta terça-feira (1º). Todos os agendamentos de compra previstos para o dia foram cancelados por causa das restrições operacionais causadas pela greve dos servidores.

"Recomendamos que os investidores façam novos agendamentos para datas após o dia 1º de outubro", informou o comunicado. As operações de resgate antecipado e os agendamentos serão realizados normalmente. Além disso, os investidores poderão resgatar seus investimentos, caso desejem.





Greve

Esta é a segunda semana consecutiva que os serviços são interrompidos por causa da greve dos servidores, que iniciou no início do mês de agosto para reivindicar reajustes salariais.

No final de agosto, a secretaria chegou a adiar em uma semana as coletivas do Relatório Mensal da Dívida e do Resultado do Tesouro Nacional em função da paralisação dos funcionários.

