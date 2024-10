MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Governo detalha bloqueio de R$ 13,3 bilhões no Orçamento

Na noite desta segunda-feira (30), o governo federal detalhou o corte de R$ 13,3 bilhões feito no Orçamento deste ano. Os ministérios da Saúde e das Cidades seguem entre os mais atingidos pelo bloqueio nas despesas, medida tomada pelo governo para garantir o cumprimento das regras fiscais . O detalhamento dos cortes foi publicado em edição extra do Diário Oficial.

O Ministério da Saúde reduziu seu orçamento em R$ 4,5 bilhões, enquanto o corte no das Cidades foi de R$ 1,8 bilhão e a da Educação, R$ 1,4 bilhão. Além das pastas, emendas parlamentares também estão na lista de contenção de despesas, em um corte de R$ 974,8 milhões.

Após a publicação do texto, os ministérios devem decidir, até a quinta-feira da próxima semana (7), quais despesas serão afetadas pelos contingenciamentos e bloqueios.

Meta é o déficit zero

Os cortes e contingenciamentos em verbas dos ministérios e das emendas parlamentares são estratégias encontradas pelo governo para garantir o déficit zero - ou seja, que ele gaste apenas o que for arrecadado.

Em julho, o governo fez um ajuste de R$ 15 bilhões, sendo R$ 11,2 bilhões em bloqueio e R$ 3,8 bilhões em contingenciamento.

Agora, em setembro, o contingenciamento foi totalmente desfeito e o bloqueio, expandido em R$ 2,1 bilhões. Por isso, o corte total chega a R$ 13,3 bilhões.

"A meta vai ser cumprida, em tudo que depender do governo", disse o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, durante apresentação do relatório de receitas e despesas. "Vamos entregar o melhor resultado fiscal dos últimos três ciclos de governo", complementou.

