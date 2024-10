Divulgação/MDS Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro de 2024 estão programados para iniciar no dia 18, com os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1 sendo os primeiros a receber. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Os repasses do benefício ocorrerão nos últimos dez dias úteis do mês, seguindo um cronograma escalonado. Em dezembro, há uma antecipação no calendário de pagamentos.

Confira as datas específicas para este mês:

- 18 de outubro: NIS final 1

- 21 de outubro: NIS final 2

- 22 de outubro: NIS final 3

- 23 de outubro: NIS final 4

- 24 de outubro: NIS final 5

- 25 de outubro: NIS final 6

- 28 de outubro: NIS final 7

- 29 de outubro: NIS final 8

- 30 de outubro: NIS final 9

- 31 de outubro: NIS final 0

Para famílias que residem em áreas com estado de emergência ou calamidade pública reconhecida, como no caso do Rio Grande do Sul, o pagamento será feito de forma unificada no primeiro dia de repasse, independentemente do número final do NIS.

O cronograma de pagamentos para os próximos meses também foi estabelecido, com previsão de:

- Novembro: de 14 a 29

- Dezembro: de 10 a 23

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, podendo aumentar com adicionais: R$ 150 para crianças de até 6 anos, R$ 50 para gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, e R$ 50 para bebês de até seis meses.

Para ter direito ao benefício, é necessário que a renda mensal familiar não ultrapasse R$ 218 por pessoa. As famílias devem manter a renda total abaixo desse limite, somando-a e dividindo pelo número de membros. Além disso, existem contrapartidas que precisam ser cumpridas, como a manutenção da frequência escolar de crianças e adolescentes, acompanhamento pré-natal para gestantes e a atualização das carteiras de vacinação.

Os beneficiários podem consultar informações sobre o Bolsa Família pelo CPF ou NIS através do site oficial da Caixa Econômica Federal. O processo é simples: basta acessar o site, selecionar a opção de consulta por família, inserir o NIS e CPF do responsável familiar, e clicar em "consultar extrato" para visualizar os valores liberados e o saldo do benefício.

