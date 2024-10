Marcello Casal Jr/Agência Brasil Contribuinte que não recebeu restituição pode ter caído na malha fina

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (30) o quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deste ano.



Neste lote, mais de 511 mil contribuintes serão contemplados, totalizando R$ 1,03 bilhão, incluindo restituições residuais de anos anteriores.

As restituições deste lote estao divididas da seguinte forma:



11.188 idosos acima de 80 anos;

75.686 contribuintes entre 60 e 79 anos;

6.731 contribuintes com deficiência ou moléstia grave;

23.180 contribuintes cujo principal rendimento é do magistério;

201.381 que utilizaram declaração pré-preenchida ou optaram pelo recebimento via PIX;

106.289 contribuintes não prioritários.

Como consultar

Para consultar se foi contemplado neste lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, selecionar "Consultar a Restituição". A plataforma oferece orientações sobre a situação da declaração e permite identificar pendências que possam impedir o pagamento.

A Receita também disponibiliza um aplicativo para dispositivos móveis, permitindo consultas diretas sobre a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.

Malha Fina

Ao realizar a consulta, o contribuinte pode verificar se há pendências que o colocaram na chamada "malha fina". Para isso, é necessário acessar o "extrato" do Imposto de Renda no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento), utilizando o código de acesso ou certificado digital.

As restituições de declarações com inconsistências serão liberadas apenas após correção por parte do contribuinte.

