O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , disse nesta segunda-feira (30) que o governo vai retirar do ar cerca de 600 sites de apostas esportivas “nos próximos dias”. A medida é consequência das novas regras estabelecidas pelo governo.

Ele afirmou ainda que o governo deve avançar na proibição do uso de cartão de crédito e do cartão do Bolsa Família para apostas. Além disso, opinou que a publicidade em torno das bets está “fora de controle”.

"Cerca de 500 e 600 sites de apostas vão sair do ar nos próximos dias. Em mais ou menos uma semana vamos tirar do ar os sites que sequer pediram a regulamentação. Estamos oficiando a Anatel. Elas têm que sair do ar por falta de adequação à regulamentação. Se você tem dinheiro em casa de aposta (ilegal), peça restituição já", disse Haddad à CBN.

Além disso, Haddad mencionou que o governo intensificará o monitoramento para evitar problemas de saúde pública e combater a lavagem de dinheiro. Ele também sugeriu a possibilidade de cadastrar telefones de familiares, para alertar alguém próximo em caso de suspeita de dependência grave do jogo.



"Vamos acompanhar CPF por CPF a evolução das apostas e dos prêmios. Quem aposta muito e ganha pouco pode estar com dependência psicológica. Há casos dramáticos em que não há dúvida que o problema está acontecendo. Quem aposta pouco e ganha muito, em geral é lavagem de dinheiro."



