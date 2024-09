Imagem: fizkes | Shutterstock Vagas são para as áreas de tecnologia, conteúdo, comercial e tutoria

O Grupo DOT Digital anunciou a abertura de 60 vagas para diferentes setores como tecnologia , fornecimento de conteúdo , comercial e tutoria. A lista de oportunidades pode ser vista abaixo.

A companhia EdTech é pioneira em educação digital corporativa no Brasil e está em busca de novos talentos que possam qualificar ainda mais o time do DOT de qualquer lugar do mundo. Todas as vagas são no modelo de trabalho remoto, sem obrigatoriedade de comparecimento presencial no escritório, localizado em Florianópolis.





Entre os benefícios oferecidos estão: auxílios para alimentação e transporte, plano de saúde e odontológico, auxílio creche, seguro de vida, bonificações, programas de incentivo ao estudo.

Para se candidatar, o interessado deve acessar o site oficial para participar do processo seletivo. A página também conta com a descrição completa de todas as vagas, formulários de inscrição, requisitos e lista de benefícios.

O processo seletivo é composto por quatro etapas: aplicação, entrevista técnica, entrevista final e resultado, em que os candidatos serão avaliados com base em suas experiências, habilidades e potencial.

Entre as posições em aberto estão:

Cloud Engineer

Consultor Educacional

Desenvolvedor

UX Designer

Gerente de Parcerias

Fornecedor conteudista em diversas áreas de expertise como agronegócio, ESG, pecuária, empreendedorismo, comunicação etc.

O que faz a empresa?



O DOT Digital Group é pioneiro no mercado de Educação Corporativa digital no país, promovendo a transformação digital em grandes empresas há mais de 28 anos.

Suas soluções são completas e integradas, abrangendo desenvolvimento de cursos, educomunicação de engajamento, gestão e operação de programas de T&D online e plataformas digitais de última geração.

Atualmente, o DOT conta com mais de 500 colaboradores diretos, atuando no sistema anywhere office, com times ágeis e integrados mesmo em regime 100% online.



