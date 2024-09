Imposto de Renda: veja como consultar a restituição, paga nesta segunda

Mais de 511 mil contribuintes receberão um total de R$ 1,03 bilhão. O lote também inclui restituições residuais de anos anteriores

Desses, R$ 435,2 milhões são destinados a contribuintes com prioridade, distribuídos da seguinte forma: 11.188 idosos acima de 80 anos; 75.686 contribuintes entre 60 e 79 anos; 6.731 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave; 23.180 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério; 201.381 contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida ou optam por receber via PIX; Além disso, outros 106.289 contribuintes que recebem neste lote não estão na lista de prioridade.