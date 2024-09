Agência Brasil Modalidade de empréstimo prevê desconto direto em folha

A partir de 1º de janeiro de 2025 , haverá novas regras para o crédito consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , modalidade de empréstimo que tem desconto direto na folha de pagamento e taxas de juros mais atrativas.

Segundo as novas regras, os segurados poderão solicitar esse tipo de empréstimo no banco onde recebem o benefício antes de completar os 90 dias de espera. No entanto, se a instituição não for a que paga o benefício, a liberação só acontecerá a partir do 91º dia.

As novas diretrizes não vão alterar os empréstimos já realizados, nem permitirão a portabilidade do crédito para todos os segurados antes do prazo estipulado. Isso significa que os novos beneficiários só poderão transferir seus empréstimos e cartões a outras instituições após esses 90 dias.

Alessandro Stefanutto, presidente do INSS, explica que essa mudança é uma forma de proteger os aposentados e pensionistas de pressões indevidas dos bancos. "Depois de três meses, as outras instituições poderão oferecer o crédito aos segurados. Assim, eles terão a chance de escolher a melhor opção disponível", disse, ressaltando que tanto os bancos quanto os segurados saem ganhando com essa nova abordagem.

Atualmente, a taxa média para empréstimos consignados gira em torno de 1,66% ao mês, enquanto o cartão de crédito atinge 2,46%. O segurado pode usar até 45% do benefício para o pagamento de empréstimos, sendo 35% para crédito pessoal e os outros 10% divididos entre cartão de crédito e cartão de benefício.

