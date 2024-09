Agência Brasil Salário mínimo pode subir além do que já está previsto

Em 2023, o governo anunciou o retorno da regra de correção automática do salário mínimo, que foi extinta em 2019. Agora, a correção é baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado até novembro de 2024, estimado em 3,82%, somado ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023, que foi de 2,91%.



No início do mês, o governo brasileiro ajustou suas previsões para o salário mínimo em 2025, levando em consideração os dois indicadores. Com isso, o valor do salário mínimo subiria para R$ 1.509, conforme o projeto da Lei Orçamentária enviado ao Congresso.

Esse novo valor representa um aumento de R$ 7 em relação aos R$ 1.502 sugeridos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e um crescimento de 6,87% em relação ao valor praticado em 2024.

Vale ressaltar que o valor do salário mínimo pode ser ainda maior, dependendo do desempenho do INPC nos próximos meses. O governo planeja enviar uma mensagem modificativa ao Congresso em dezembro, considerando a inflação acumulada até lá.

O secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, ressaltou que a proposta orçamentária para 2025 reflete o esforço do governo para equilibrar receitas e despesas. "Estamos trabalhando para reduzir riscos fiscais e aumentar a credibilidade da política econômica, especialmente a fiscal", afirmou.

O orçamento total previsto para o próximo ano é de R$ 5,87 trilhões, incluindo R$ 2,77 trilhões em despesas financeiras e R$ 2,93 trilhões em despesas primárias, com R$ 166,6 bilhões destinados ao Orçamento de Investimento das Empresas Estatais.

