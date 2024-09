FreePik Loteria saiu em Nova Jersey, nos EUA

Uma loteria de Nova Jersey, EUA , acumulou um prêmio exorbitante de US$ 1.128 bilhões equivalente a R$ 6,13 bilhões. O curioso é que o bilhete campeão saiu, teve um vencedor, mas o dono não foi buscar!

O bilhete saiu em 26 de março em uma loja de bebidas em Nova Jersey. Nos EUA, a pessoa pode escolher pegar o prêmio parcelado ou de uma vez. Caso retirasse uma vez, sairia por R$ 536,6 milhões.

“Parabéns para a loteria de Nova Jersey por vender o bilhete de US$ 1.128 bilhões,” disse Gretchen Corbin, CEO da loteria de Georgia. “Celebramos nosso vencedor da 'bolada', assim como todos os premiados e dólares levantados durante essa temporada.”

O que acontece se ninguém buscar o prêmio?

Se um prêmio de loteria não for resgatado, explicou o USA Today , todos os estados do país recebem a quantia com a qual contribuiu.

O estado, então, pode usar o dinheiro como preferir. A quantia, porém, costuma ficar na conta da loteria.

O estado de Nova Jersey costuma usar os fundos para pagar aposentaria dos servidores públicos, como professores, policiais, bombeiros, etc.

