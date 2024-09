Divulgação _





A chance de ganhar milhões de reais nas loterias não é mais novidade no Brasil. O que você talvez não saiba, é que é possível e seguro jogar nas loterias americanas online e concorrer a prêmios de bilhões!

Neste sábado, 28 de setembro, a Powerball dos Estados Unidos sorteará 243 milhões de dólares, mais de R$1,3 bilhão! Através de plataformas licenciadas como a TheLotter, você compra seus bilhetes oficiais mesmo estando no Brasil.

Jogadores ganham $1 milhão na Powerball com a TheLotter

A TheLotter tem uma conexão especial com a Powerball , pois um jogador de El Salvador ganhou um prêmio de US$1 milhão jogando na loteria usando o serviço. O sortudo comprou um bilhete de três linhas e escolheu preenchê-lo com o botão de números aleatórios na plataforma. Uma decisão que o levou a acertar todos os 5 números principais, faltando apenas o Powerball!

Um jogador uruguaio também teve a mesma sorte! Ele escolheu seus números de sempre no sorteio de 26 de setembro de 2023, acertou os 5 números principais e levou 1 milhão de dólares para casa.

Além deles, outros latinos faturaram apostando nessa loteria, incluindo 2 brasileiros que em 2023 levaram $50.000 dólares cada.

Por que é seguro jogar na Powerball online?

Separamos alguns motivos:

1. A TheLotter

2. De acordo com as leis dos Estados Unidos, não é preciso ser cidadão americano para participar das loterias. Da mesma forma que um residente compra seus bilhetes nas lotéricas nos Estados Unidos, um estrangeiro pode tentar a sorte através da TheLotter;

3. Se você ganhar, o prêmio é 100% seu, sem comissões! Além disso, a TheLotter

4. Para prêmios menores, o valor é depositado diretamente na sua conta pessoal. Já para quantias acima de US$600, a empresa te dá todo o suporte necessário para você resgatar o prêmio pessoalmente nos Estados Unidos;

5. A TheLotter é uma empresa regulamentada na União Europeia e licenciada pela Malta Gaming Authority (MGA), portanto a arrecadação de todos os prêmios é sempre garantida.

Como participar através da TheLotter

Para participar, tudo o que você precisa fazer é acessar a página da Powerball na TheLotter , escolher os cinco números principais e um número adicional por linha, criar sua conta e escolher o método de pagamento.

Assim que seu pedido for confirmado, o escritório local da TheLotter nos EUA comprará o bilhete oficial da Powerball em seu nome e enviará uma cópia digitalizada para sua conta pessoal.

Com escritórios em diversos países, a TheLotter tem garantia de devolução do dinheiro se o usuário não estiver satisfeito com o serviço. E se você tiver dúvidas, o portal oferece aos jogadores um Atendimento ao Cliente profissional em português 24 horas por dia.

Milhões de jogadores já ganharam com a TheLotter!

Com mais de 20 anos de história, a TheLotter construiu uma reputação comprovada, que fala por si, e já pagou mais de US$125 milhões em prêmios para mais de 9 milhões de bilhetes premiados do mundo todo, incluindo Brasil, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, México, Canadá, Rússia, Austrália, Iraque, entre outros.

Jogue hoje mesmo!

Você já considerou a possibilidade de conquistar uma fortuna de R$1,3 bilhão sem precisar sair do conforto do seu sofá? A Powerball sorteará US$243 milhões neste sábado, 28 de setembro . Jogue online com a TheLotter!



A TheLotter é operada pela Lotto Direct Limited, uma empresa licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority (Licença: MGA/CRP/402/2017 emitida em 08/07/2021). O serviço é apenas para maiores de idade. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Por favor, jogue com responsabilidade. Para obter mais informações, visite a Malta Responsible Gaming Foundation: rgf.org.mt