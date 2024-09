Agência Brasil Cidadãos podem dar lances até 23 de outubro





A Caixa Econômica está realizando um leilão com 1.146 propriedades, em 24 estados e no Distrito Federal, que incluem casas (489 lotes), apartamentos (610) e terrenos (46).



O evento é organizado pela Kron Leilões e pelo Site Leilões , e os interessados poderão dar lances até 23 de outubro pela plataforma Superbid Exchange . O leilão é visto como uma oportunidade para quem deseja comprar a casa própria ou investir.

Os valores iniciais das propriedades variam de R$ 59,2 mil a R$ 3,6 milhões. O estado com mais lotes presentes no leilão é São Paulo, com 194 propriedades.

Propriedades nos principais estados do leilão

Em São Paulo , os valores variam entre R$ 62,3 mil – em um terreno com área total de 138 m², em Marília – e R$ 2.5 mihões – casa de 600 m², na capital. No litoral, em Praia Grande, um apartamento de 91 m² recebe lances a partir de R$ 615 mil.

Entre outras oportunidades no estado, um apartamento em Americana com 52 m² é vendido por valor inicial de R$ 250 mil. Já em Araraquara, um apartamento de 43 m² recebe lances a partir de R$ 169,1 mil.

No Rio de Janeiro , os valores vão de R$ 87,2 mil – em um terreno com 312 m², em Cachoeiras de Macacu, a R$ 1.4 milhão – lance inicial em um apartamento de 329 m², na capital.

Em Minas Gerais, os lances vão de R$ 74 mil – terreno de 253 m², em Itabirito, a R$ 2.3 milhões – apartamento de 277 m² em Belo Horizonte.

Em Pernambuco, os imóveis anunciados no leilão têm valores que variam entre R$ 79 mil – casa de 68 m² em Santa Cruz do Capibaribe, e R$ 550 mil –casa de 188 m², em Recife.





Confira a relação dos lotes e das quantidades disponíveis em cada estado: Acre (1), Alagoas (11), Amazonas (4), Bahia (49), Ceará (28), Espírito Santo (10), Goiás (172), Maranhão (27), Mato Grosso (10), Mato Grosso do Sul (11), Minas Gerais (114), Paraná (127), Paraíba (39), Pará (15), Pernambuco (42), Piauí (13), Rio Grande do Norte (49), Rio de Janeiro (179), Rondônia (3), Roraima (4), Santa Catarina (21), Sergipe (15), São Paulo (194), Tocantins (2) e no Distrito Federal (6).

A Caixa Econômica oferece facilidades de pagamento, como o uso do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) como parte do pagamento, além de possibilidade de financiamento. Demais condições devem ser consultadas no edital, disponível no site da Superbid.

