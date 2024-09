José Cruz/ Agência Brasil IPCA-15 surpreende e alta desacelera em setembro apesar da pressão de energia

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registrou inflação de 0,13% em setembro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A variação ficou bem abaixo do que o índice de 0,28% esperado pelo mercado financeiro, segundo a agência Bloomberg. As projeções variavam de 0,18% a 0,33%.

Houve uma desaceleração de 0,06 ponto percentual em comparação ao mês de agosto, quando a taxa havia sido de 0,19%. Considerando o resultado de setembro, o índice acumulou alta de 4,12% em 12 meses, inferior ao patamar de 4,35% da divulgação anterior.

Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 registraram alta em setembro, com destaque para o grupo de Habitação, que teve alta de 0,50% e 0,08 ponto percentual sobre a taxa do IPCA-15. O índice foi puxado principalmente pelo aumento da energia elétrica residencial, que sofreu queda de 0,42% em agosto e avançou 0,84% no nono mês do ano.

Outro destaque vai para o grupo de alimentação e bebidas, que registrou 0,05% de alta e 0,01 ponto percentual sobre o IPCA-15.

Entre as baixas, o destaque fica com o grupo de Transportes, que teve queda de 0,08%, influenciado pela queda de 0,66% na gasolina e de 1,22% no etanol. O gás veicular e o óleo diesel tiveram altas de 2,94% e 0,18%, respectivamente.

Veja abaixo a variação de todos os grupos em agosto:

Alimentação e bebidas: 0,05%;

Habitação: 0,50%;

Artigos de residência: 0,17%;

Vestuário: 0,12%;

Transportes: -0,08%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,32%;

Despesas pessoais: -0,04%;

Educação: 0,05%;

Comunicação: 0,07%.









