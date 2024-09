Reprodução Fábrica de brinquedos Gulliver





A fábrica de brinquedos da Gulliver , no ABC Paulista , está à venda. Na expectativa da Taba Leilões – responsável pelo certame –, o valor a ser arrecadado tende a superar R$ 52 milhões. O vencedor do leilão pagará o imóvel à vista, 24 horas após a conclusão da operação – os recursos irão para liquidar dívidas com credores da Gulliver.

Quem comprar o imóvel não terá responsabilidade pelas dívidas tributárias atreladas à unidade. Quem se interessar em participar da disputa pelo imóvel precisa se cadastrar no site da Taba e pedir habilitação para o certame.

Lembra dela?

Fundada em 1970, a Gulliver entrou em recuperação judicial em 2017, com aprovação do processo pela 6ª Vara Cível de São Caetano do Sul.

A empresa foi criada pelos filhos de Mariano Lavin Ortiz, um espanhol fabricante de brinquedos, que veio para o Brasil com a família para escapar da ditadura do general Francisco Franco. O nome da fabricante de brinquedos foi inspirado no mais conhecido romance de Jonathan Swift: “As viagens de Gulliver”.

A fábrica é conhecida pelos brinquedos Forte Apache, Jogo de Xadrez do Mequinho, Família Peposo, Agarradinho e bonecos de super-heróis, como Batman, Homem Aranha e Capitão América. Mesmo em processo de recuperação judicial, a Gulliver segue em operação.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Com vocações comercial e industrial, o imóvel composto por dois galpões será oferecido em leilão eletrônico com datas previstas para 9 e 23 de outubro. Após o leilão, serão necessários de três a seis meses para a desativação da produção no local.

O imóvel possui localização estratégica na rua Barão de Mauá, 280, entre as avenidas Guido Aliberti e Nelson Braido, e deverá ser disputada por indústrias, hospitais, construtoras e investidores.

Imóvel

A fábrica da Gulliver possui 11.551 metros quadrados de área construída e 7.278 metros quadrados de área total. Os galpões têm pé direito que varia de 2,7 metros a 6 metros e foram construídos com concreto de alta resistência. O imóvel fica em frente à unidade São Caetano do Hospital e Maternidade São Luiz, ao lado do bairro Cerâmica, a 400 metros do Park Shopping São Caetano e a 2,4 quilômetros da Rodovia Anchieta.





O vencedor do leilão pagará o imóvel à vista, 24 horas após a conclusão da operação – os recursos irão para liquidar dívidas com credores da Gulliver. Quem comprar o imóvel não terá responsabilidade pelas dívidas tributárias atreladas à unidade.

O clube recreativo dos funcionários da General Motors (GM), uma das últimas grandes operações de compra e venda do entorno, contribui para a grande atratividade dos galpões da Gulliver.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .