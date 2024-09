Notícias Macaé As imagens desta unidade Petrobras foram compartilhadas nas redes sociais hoje por trabalhadores que estão em operações próximas

Uma das plataformas marítimas da Petrobras sofreu uma inclinação acidental enquanto realizava uma manobra na tarde deste sábado (21). A informação foi confirmada pela estatal por meio de sua assessoria.

A estatal explicou, em nota, que a plataforma afetada foi a P-19 se inclinou acidentalmente, mas logo a situação foi normalizada. Ninguém se feriu.

“Por volta das 12h deste sábado (21), durante manobra de estabilidade, ocorreu uma inclinação acidental da plataforma. A situação foi rapidamente normalizada e a P-19 encontra-se em condição segura, sem que houvesse danos às pessoas e ao meio ambiente”, disse a Petrobras, em nota.

Segundo a petroleira, a plataforma questão “está em processo de descomissionamento” após encerrar as suas atividades. A estatal informou as autoridades e iniciou as investigações sobre o acidente.

