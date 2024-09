PABLO PORCIUNCULA O ministro da Fazenda, Fernando Haddad





O ministro da Fazenda , Fernando Haddad (PT-SP), afirmou neste domingo (22) que o cenário fiscal brasileiro e as queimadas não afastam investimentos estrangeiros de longo prazo. Ele acredita que apenas os investimentos especulativos seriam afetados.

O petista está em Nova York para apresentar o Tropical Forest Facility Fund (TFFF), um fundo criado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente para angariar recursos para a proteção das florestas tropicais.

“Acredito que não [afasta investimentos]. Só [afasta] o capital especulativo, mas o capital que vai investir no Brasil por 15, 20 ou 30 anos não é afetado. Mas temos que cuidar deste cenário, claro”, declarou o ministro.

Haddad fez um apelo para que os governadores dos estados apoiem as ações do governo federal no combate às queimadas que atingem o país. Ele comparou a situação à resposta do governo às enchentes no Rio Grande do Sul, ressaltando a importância da colaboração entre União, estados e municípios para lidar com desastres.

“A tragédia no Rio Grande do Sul foi superada com dedicação do governo federal, com apoio dos estados e municípios. Temos que ter o mesmo apoio dos governadores dos estados afetados. Temos que trabalhar em parceria”, completou.





Haddad em Nova York

O ministro está cumprindo agenda em Nova York, focando no Fundo Amazônia, que tem atraído interesse de investidores internacionais e se tornou um ponto central na agenda ambiental e econômica do Brasil.

Haddad pretende aproveitar sua boa relação com o governo americano para avançar nas negociações sobre o Fundo Amazônia e na integração das economias brasileira e americana.

Ele também levará aos investidores informações sobre o plano de transformação ecológica do Brasil, além de discutir temas relacionados à sustentabilidade que já estão sendo tratados no Congresso Nacional.

