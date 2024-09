Reprodução/G4 Educação Tallis Gomes foi eleito o empreendedor mais inovador do mundo pelo MIT em 2017

O empresário Tallis Gomes declarou, na noite deste sábado (21), que renunciou ao cargo de CEO e presidente do conselho do G4 Educação. O anúncio acontece após a ampla repercussão de um post que o executivo fez em seu Instagram, afirmando que "Deus me livre de mulher CEO" e que aquelas que ocupam essa posição nas empresas "não fazem melhor uso da energia feminina".

"Ouvi com atenção os comentários nestes dias. Ouvi mulheres que admiro e respeito, sócias e sócios, amigas e amigos e agradeço imensamente cada uma das conversas. Volto aqui para informar que decidi me afastar dos cargos de CEO e de presidente do Conselho do G4”, disse Gomes em post.

Tallis também foi retirado do conselho executivo do Grupo Hope. Acreditamos que esse é um momento em que ele precisa refletir sobre a importância das lideranças femininas e como essa evolução traz ganhos e benefícios para toda sociedade, que não irá retroceder”, disse o comunicado assinado por Sandra Chayo, diretora da empresa.

Maria Isabel Antonini assume como CEO da G4

Em comunicado, a G4 Educação anunciou que Maria Isabel Antonini assume a liderança da escola de negócios, que já teve mais de 30 milalunos. Com experiência de mais de uma década na gestão de negócios, Maria Isabel é engenheira de produção e ex-CEO da plataforma Singu, criada por Tallis e vendida à Natura em 2023.

“O G4 reafirma seu compromisso com a educação executiva de impacto, no qual a liderança feminina sempre esteve presente com protagonismo”.

Entenda a polêmica de Tallis

O empresário foi alvo de muitas críticas após responder, no story do Instagram, a seguinte pergunta de um seguidor: “Se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos?” Esta foi a resposta de Tallis:

“Deus me livre de mulher CEO. Salvo raras exceções, (eu particularmente só conheço 2); essa mulher vai passar por um processo de masculinização que invariavelmente vai colocar meu lar em quarto plano, eu em terceiro plano e os meus filhos em segundo planos", respondeu.

Gomes continuou seu texto, dizendo que o estresse e pressão que uma pessoa na posição de CEO passa deixa o indivíduo física e emocionalmente abalado. “Você precisa ser muito, mas muito cascudo para suportar”, argumentou o executivo.

O executivo finalizou sua argumentação afirmando que “homem que tem condição de bancar a sua mulher e não o faz, está perdendo o maior benefício de uma mulher, que é o uso da energia feminina nos lugares certos, lar e família.”

A fala de Tallis Gomes viralizou no mundo dos negócios e foi amplamente criticada, em especial por grandes nomes femininos do mercado, como Luiza Trajano, ex-CEO da rede Magazine Luiza, e Anny Meisler, à frente da marca Reserva.

