FGTS

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já aprovou o plano para acabar com o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) . A medida é um pleito antigo de Marinho e deve ser enviada ao Congresso em novembro, logo depois das eleições .

Com isso, o trabalhador terá uma modalidade a menos de resgate do FGTS.

O saque-aniversário foi criado em 2020 e sempre teve adesão opcional. Por meio dele, o trabalhador sacava uma parcela do FGTS no mês em que nasceu. Mas, ao optar por essa modalidade, abre mão de receber o valor integral da conta do fundo se for demitido e só recebe a multa (em caso de demissão sem justa causa).

Em caso de demissão, o trabalhador pode sacar apenas o valor que corresponde à multa rescisória de 40%, não tendo acesso ao saldo total acumulado na conta do fundo.

Modalidades de Saque do FGTS

Além do saque-aniversário, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) possui cerca de 14 modalidades de saque, incluindo:

Demissão sem justa causa pelo empregador

Término de contrato por prazo determinado

Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, ou nulidade do contrato

Rescisão por culpa recíproca ou força maior

Aposentadoria

Necessidade pessoal urgente decorrente de desastre natural

Suspensão do Trabalho Avulso

Falecimento do trabalhador

Idade igual ou superior a 70 anos

Portador do vírus HIV

Câncer ou estágio terminal em razão de doença grave

Permanência fora do regime do FGTS por três anos ininterruptos

Aquisição de casa própria ou pagamento de dívidas relacionadas ao financiamento habitacional

Saque-aniversário dará lugar ao consignado

Segundo Marinho, o benefício será trocado por um novo modelo, que permitirá ao trabalhador do setor privado o acesso mais amplo a crédito consignado .

“Aliás, ele [Lula] está me cobrando. Cadê o consignado? Porque nós, aqui, nós vamos oferecer um direito a pessoas que hoje não estão cobertas em nenhum lugar”, disse Marinho, em entrevista à TV Globo e ao g1.

Volume de saques

Em 2023, o benefício movimentou cerca de R$ 38,1 bilhões - destes R$ 14,7 bilhões foram pagos diretamente aos trabalhadores, enquanto R$ 23,4 bilhões foram repassados às instituições financeiras como garantia às operações de crédito contratadas por meio da antecipação desse direito.

Parlamentares têm a expectativa de “mudar a modalidade e ter o mesmo padrão de taxas de juros por conta das garantiras que o trabalhador oferece”.

