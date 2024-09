Reprodução O CMSE argumenta que a retomada do horário de verão poderia trazer reflexos positivos aos consumidores





Na última quinta-feira (19), o CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico) recomendou ao governo a retomada do horário de verão no Brasil . A medida, de acordo com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), pode resultar em uma redução de até 2,9% na demanda máxima de energia elétrica, economizando cerca de R$ 400 milhões entre os meses de outubro e fevereiro.

Essa economia é importante porque reduz a necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que possuem um custo mais elevado e são mais poluentes, conforme apontou especialistas ao G1.

O CMSE argumenta que a retomada do horário de verão poderia trazer reflexos positivos aos consumidores de energia elétrica, uma vez que os custos para a produção de energia seriam menores, impactando o valor final nas contas.

“Estamos numa cruzada pela redução da conta de energia. Então, se ela cair R$ 1 para cada brasileiro, vale a pena”, afirmou Luiz Eduardo Barata, presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia.

A expectativa é que, mesmo que a economia pareça pequena, ela contribua para aliviar os custos no setor elétrico, que afetam diretamente a população.

A análise do impacto da medida também envolve especialistas do setor. De acordo com o Portal G1, esses especialistas estimam que a reintrodução do horário de verão poderia gerar uma economia de cerca de 1% a 2% nos custos totais de energia no país.

Um dos pontos destacados é que o sistema de geração de energia, especialmente com as usinas termelétricas, tende a ser acionado em horários de pico, o que aumenta os custos operacionais.

Ao deslocar o consumo de energia para períodos em que a produção de energia solar e eólica é mais abundante, o horário de verão poderia ajudar a otimizar o uso de fontes renováveis.





Horário de verão

O horário de verão foi originalmente instituído no Brasil em 1985, com o objetivo de economizar energia ao aproveitar melhor a luz do dia.

No entanto, com o passar dos anos, a eficácia da medida foi questionada, especialmente com o aumento do consumo de energia em horários noturnos, devido ao uso de equipamentos eletrônicos e ar-condicionado.

Em 2024, o governo pode reintroduzir o horário de verão, desta vez com o foco em aproveitar melhor a geração de energia solar, reduzindo a necessidade de acionamento de usinas termelétricas mais caras e poluentes, e sincronizando os padrões de consumo com os horários de pico de produção de fontes renováveis.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.