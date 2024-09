Reprodução Sasko Suspende Produção Após Cliente Encontrar Rato Morto em Pão

A Sasko, fabricante de pães da África do Sul e parte do grupo PepsiCo, decidiu suspender temporariamente sua produção após uma cliente relatar nas redes sociais ter encontrado um rato morto em uma fatia de pão de forma. O caso gerou repercussão e levou a empresa a anunciar a abertura de uma investigação abrangente.

Em comunicado, a Sasko afirmou que está colaborando com prestadores de serviços terceirizados para realizar uma inspeção detalhada em suas instalações de produção. A empresa ressaltou seu compromisso com a segurança alimentar, assegurando que segue "protocolos rigorosos", que incluem monitoramento e inspeção contínua dos lotes e das instalações.

Através de sua página no Facebook, a Sasko se desculpou publicamente à consumidora Nombulelo Mkumla e a todos os seus clientes pelo desconforto causado. "Ficamos chocados e devastados ao receber a notícia de que uma consumidora encontrou um roedor em seu pão. Pedimos sinceras desculpas", declarou a empresa.

Na semana passada, Nombulelo Mkumla compartilhou sua experiência preocupante ao encontrar um rato morto dentro de um pão integral da marca, após já ter consumido metade do produto. Após adquirir o item em uma loja local, Mkumla expressou suas dúvidas sobre os padrões de segurança alimentar da empresa em uma postagem no Facebook: "Como um roedor pode acabar no meio de um pão?".

Após o ocorrido, ela enviou um e-mail à Sasko, acompanhando seu relato com um vídeo e imagens do produto. A empresa entrou em contato com Mkumla por telefone para discutir o incidente.

A situação ressalta a importância da segurança alimentar e a necessidade de controle rigoroso em processos de fabricação, especialmente em empresas com grande alcance no mercado.

