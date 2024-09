Divulgação Empresa já foi conhecida como Hotel Urbano

O Hurb (anteriormente conhecido como Hotel Urbano) e a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) estão prestes a firmar um acordo que visa reembolsar consumidores prejudicados pelos cancelamentos em massa de viagens. As informações são do g1.

Em nota encaminhada ao portal de notícias, o secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, declarou que o Hurb está "desenvolvendo uma plataforma, com previsão de lançamento em outubro, para negociar os valores devidos".

"Quando a plataforma estiver disponível, o Hurb comunicará aos clientes para que realizem o cadastro e negociem os valores e serviços. A expectativa é que todos os consumidores sejam ressarcidos", afirmou o secretário.

O acordo deve abranger todos os clientes que adquiriram pacotes entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de maio de 2023, mas não realizaram as viagens.

Conforme o Hurb, os consumidores terão duas opções de reembolso:

Receber um crédito que poderá ser usado em futuras viagens fornecidas pela empresa; ou

Optar pela devolução do valor pago, corrigido pela inflação oficial do país – Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

"Lembrando que, para aqueles que optarem por crédito, o Hurb oferecerá um bônus adicional. Isso significa que o consumidor não terá que suportar qualquer deságio [desvalorização]", destacou a empresa.

A Senacon informou que só assinará o acordo quando o Hurb cumprir todas as cláusulas estabelecidas, incluindo a implementação das medidas de reparação aos clientes. A data para a assinatura ainda não foi definida.

Em caso de descumprimento, a Secretaria alertou que o Hurb "poderá ser condenado a pagar uma multa diária de R$ 1 milhão".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.