O empreendedor Tallis Gomes postou um pedido de desculpas em suas redes sociais na última quinta-feira (19), após ter feito comentários polêmicos sobre mulheres em posições de liderança . Ele é presidente da G4 Educação , empresa focada na gestão de empresários.

Em post nos stories do Instagram , Tallis começou dizendo: "Ontem, eu errei feio num texto aqui no Instagram. E quero reconhecer o erro e pedir desculpas. Muitas mulheres se sentiram machucadas pelas minhas palavras, e eu estou profundamente chateado por ter magoado essas pessoas".

Entenda o que aconteceu

Na quinta-feira (19), o CEO do G4 Educação fez comentários polêmicos sobre mulheres em posições de liderança. Ao responder a pergunta "Se sua mulher fosse CEO de uma grande companhia, vocês estariam noivos?", feita por um de seus seguidores no Instagram, Gomes respondeu "Deus me livre de mulher CEO", explicando em seguida que, "salvo raras exceções", mulheres em cargos de liderança passam por um "processo de masculinização".

Ele disse ainda que aquelas que ocupam essa posição nas empresas "não fazem melhor uso da energia feminina". Tallis fundou a EasyTaxi , aplicativo para pedir táxis, e também criou o Singu que oferece serviços de pedicure, manicure e cabeleireiro em domicílio.

Pedido de desculpas

"Fui infeliz no meu texto ao dizer qual tipo de mulher eu gostaria para a minha vida e acabei tocando em pontos sensíveis, usando palavras que não deveria usar", continuou. Gomes ainda disse que fundou a Singu, companhia que "tirou dezenas de milhares de mulheres de situação de violência familiar e subemprego" e reforçou que uma de suas sócias no G4 Educação é mulher.

Ele se referiu a Maria Isabel Junqueira Fonseca Antonini , diretora financeira da companhia. "No G4, a minha sócia e CFO, aquela quem cuida do caixa da empresa, é uma mulher. Algo infelizmente raro em grandes empresas como a nossa. A Misa é uma profissional competentíssima e nossa empresa nunca teria chegado onde chegou sem ela. Ou sem as centenas de mulheres que trabalham conosco", continuou Gomes.

O executivo ainda disse que não teve a intenção de questionar a capacidade de uma mulher de ser CEO.. "Disse única e exclusivamente, com as palavras erradas e com o tom errado, quem eu gostaria do meu lado como minha mulher’, justificou.





"Minhas palavras não representam o que o G4 é como empresa. Temos o orgulho de merecer a confiança de muitas mulheres executivas de sucesso. E aprendo com elas diariamente", comentou Tallis.

"O lugar das mulheres é onde elas quiserem estar. Seja na vida pessoal, seja no mercado de trabalho. Mais uma vez, desculpas", finalizou.

