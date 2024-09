Nick Youngson CC BY-SA 3.0 Pix4free Homens são maioria, e mulheres e estrangeiros ocupam apenas 10% dos cargos

Uma pesquisa da Vila Nova Partners analisou 83 empresas listadas no Ibovespa da B3 para descobrir o salário médio de CEOs do Brasil. Essas representam, somadas, a maior parte do volume negociado da bolsa.

Os dados concluem que mulheres ainda têm pouco espaço em posições de liderança empresarial.

A maioria das empresas da pesquisa eram da indústria (37), consumo e varejo, serviços financeiros (17 de cada), seguidos de saúde, serviços, educação e governo, tecnologia, mídia e comunicações; são quatro de cada.

Para chegar ao resultado, a Vila Nova Partners coletou dados de Capital Social da B3, do Índice Ibovespa, registros da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), Formulários Cadastrais e Formulários de Referência 2024 das empresas

Quanto ganha um CEO?

De acordo com a média da pesquisa, CEOs no Brasil ganham cerca de R$ 1,28 milhão por mês, somando R$ 15,36 milhões ao ano. Comparando o valor ao salário dos diretores, descobre-se que um CEO chega a ganhar até três vezes mais.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Os CEOs que mais ganham dinheiro são da área da saúde, com salário anual médio de R$ 29,31 milhões.

A maioria das pessoas na cargo são formadas em engenharia. 70% deles têm dois níveis de escolaridade: além da graduação, têm mestrado, MBA e/ou doutorado.

Na questão de diversidade, mulheres e estrangeiros ocupam apenas 5% dos cargos. E a idade média dos CEOs é 54,8 anos; 45% deles têm entre 50 e 59 anos.

Falando em experiência, 34% dos CEOs estão há mais de 10 anos na função, enquanto 36% têm entre seis e dez anos no cargo. Além disso, 42% deles têm níveis internacionais.

Boa parte deles, também, teve cargos anteriores nas empresas: 79% foram conselheiros administrativos e 61% tiveram promoções internas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.