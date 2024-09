Reprodução/Instagram - 05.10.2022 A maior parte da fortuna de Musk vem da Tesla, empresa de carros elétricos





Elon Musk deve se tornar, em breve, o primeiro trilionário do mundo. De acordo com a Informa Connect, se o patrimônio de Musk seguir crescendo com a velocidade que aumenta hoje, ele alcançará a marca de US$ 1 trilhão em 2027.

Por ora, o gigante da tecnologia e dono do X (Twitter) e Tesla tem o posto de homem mais rico do mundo; acumula uma fortuna de US$ 250 bilhões.

Musk tem um crescimento de fortuna de 110% anuais em 2024. Com a mesma taxa de crescimento e a fortuna que tem agora, ele “sai na frente” na corrida do trilhão. As estimativas o colocam, facilmente, como primeira pessoa a chegar lá.

Atrás de Musk na marca de estimativa de trilhão vem Jensen Huang, dono da Nvidia, compania de desenvolvimento de chips artificiais para inteligência artificial. Gautam Adani, focado em infraestrutura na Índia, empata pelo segundo lugar. Estima-se que ambos alcancem US$ 1 trilhão em 2028.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Futuro e sucesso da Tesla

Embora Musk tenha negócios que vão de viagens espaciais a redes sociais, sua maior chave do sucesso é a Tesla. A marca de carros se tornou, este ano, a marca de automóveis mais valiosa do mundo.

Hoje, a Tesla vale cerca de US$ 710 bilhões. Esse valor é maior que a Coca-Cola, Bank of America e Boeing juntos.





Além de ter 13% da empresa, ele tem mais de 303 milhões de ações compradas. Outras propriedades dele incluen a The Boring Company e a startup de inteligência artificial xAI. Ele também é dono de 42% da Space X, empresa espacial, e Neuralink, empresa de chips de implante cerebral.

E, claro, Musk também é dono do X (Twitter); ele comprou a rede social em 2022 por US$ 44 bilhões.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.