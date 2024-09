Divulgação/Tupperware Tupperware

A empresa de recipientes plásticos Tupperware está se preparando para solicitar falência ainda esta semana, conforme revelou a Bloomberg News na segunda-feira (16), citando fontes próximas aos planos da companhia.



Na véspera do anúncio, as ações da Tupperware despencaram 57,51%, encerrando o dia a US$ 0,51 nos mercados dos EUA.

Em março deste ano, a Tupperware já havia alertado sobre incertezas em relação à continuidade de suas operações devido a uma crise de liquidez enfrentada pela companhia.

Fundada em 1946 pelo químico Earl Tupper, a Tupperware ganhou imensa popularidade na década de 1950, quando mulheres da geração pós-guerra promoviam “festas Tupperware” em suas casas para vender os famosos recipientes de armazenamento de alimentos. Essas festas não só ajudaram a expandir a marca, mas também serviram como um meio para o empoderamento e independência feminina.



No século XXI, a empresa viu um aumento nas vendas durante a pandemia de COVID-19, quando o isolamento social fez com que muitas famílias passassem mais tempo em casa e cozinhas mais, gerando maior demanda pelos recipientes. No entanto, com a reabertura dos comércios e a diminuição das restrições, as vendas começaram a cair nos últimos trimestres.

A Bloomberg informou que a Tupperware está envolvida em negociações prolongadas com seus credores para lidar com uma dívida superior a US$ 700 milhões (aproximadamente R$ 3,8 bilhões). Embora os credores tenham concedido algum alívio nos termos do empréstimo este ano, a empresa não conseguiu se recuperar conforme o esperado.



A agência de notícias ressalta que os planos de falência ainda não são definitivos e podem ser alterados. A Tupperware não forneceu um comentário oficial sobre a situação. A empresa também não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

