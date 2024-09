Unsplash/Beth Macdonald Idosos foram mais da metade das vítimas de golpes virtuais em 2023

Idosos são as principais vítimas de golpes financeiros, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. De janeiro até setembro deste ano, a pasta registrou 74,2 mil casos de violência patrimonial, sendo 35,5 mil contra a população idosa. No ano passado, das 93 mil violações, 45 mil atingiram pessoas na melhor idade, segundo as denúncias recebidas via Disque 100 - Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos.

Devido ao alto número de casos de violência patrimonial, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa criou a Cartilha de Apoio à Pessoa Idosa: enfrentamento à violência patrimonial e financeira, com detalhes sobre os 15 principais tipos de golpe que afetam essa população.

Além disso, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou os dez golpes mais comuns contra os idosos. São eles:

1) Oferta de empréstimo consignado e cartão de crédito

Pode configurar violência patrimonial a oferta insistente de empréstimo ou cartão de crédito para idosos. Essa oferta ocorre normalmente por telefone. Pode acontecer da vítima receber o crédito na conta mesmo após recusá-lo, ou aceitar uma oferta sem compreender as regras, sendo induzida ao erro.

Para evitar este tipo de golpe, é importante prestar atenção às movimentações bancárias e evitar aceitar ofertas de crédito por telefone sem compreender completamente o que está sendo negociado. Além disso, lembre-se de que qualquer contratação realizada via telefone tem o prazo de 7 dias para cancelamento.

2) Golpe do bilhete premiado

Neste tipo de golpe, o fraudador comunica à vítima que ela ganhou na loteria, mas não poderá receber o prêmio no banco. Em seguida, ele oferece o direto ao resgate, desde que a vítima pague um valor menor pelo dinheiro premiado.

Lembre-se que os prêmios da loteria são concedidos diretamente aos ganhadores, sem intermediários.

3) Golpe do boleto falso

O golpista emite um boleto falso e envia para o e-mail da vítima, que pode não identificar a farsa e pagar o valor. É comum ver boletos de viagens, consórcios, multas, operadoras de telefonia e até mesmo boletos de igrejas.

Antes de efetuar qualquer pagamento, identifique todas as informações do boleto - como vencimento, descrição e beneficiado. Procure o banco para tirar quaisquer dúvidas.

4) Armadilha no caixa eletrônico

Os fraudadores instalam uma armadinha nos caixas eletrônicos para prender o cartão magnético das vítimas. Para evitar esse tipo de golpe, certifique-se de que a máquina não está violada.

5) Golpe do namoro virtual

Os criminosos aplicam golpes em vítimas que encontram em sites de namoro. Geralmente, os alvos são pessoas idosas ou solitárias. Ao longo do envolvimento com a vítima, o golpista pede empréstimos para as mais variadas atividades. Há variações em que os golpistas dizem estar no exterior comprando presentes e se passam pela alfândega para cobrar 'taxas' de liberação de produtos.

6) Falso sequestro

O golpista finge ser um familiar da vítima, para quem liga e alega ter sido "sequestrado", pedindo uma transferência de dinheiro para o resgate.

A orientação é evitar citar nome de conhecidos, desligar e ligar diretamente para a pessoa supostamente sequestrada e certificar que está tudo bem.

7) Golpe da central de atendimento falsa

Os golpistas fingem ser funcionários da central de atendimento de uma instituição financeira. O golpe é aplicado via ligação telefônica ou mensagens de WhatsApp, por onde afirmam à vítima que uma compra de valor alto foi realizada em seu cartão de crédito. Ao longo da conversa, os fraudadores podem informar os dados reais da vítima, que hoje são facilmente encontrados na internet.

Nesses casos, a orientação é desligar o telefone e entrar em contato diretamente com o banco ou instituição financeira por meio dos números oficiais.

Segundo a Febraban, os bancos podem entrar em contato com os clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca solicitam dados pessoais, senhas, atualizações de sistemas e chaves de segurança. Além disso, não solicitam a realização de transferências ou pagamentos de estornos.

8) Golpe da maquininha

Neste tipo de golpe, os fraudadores podem usar a maquininha para clonar o cartão dos clientes por meio de programas específicos.

Em outras versões, depois que a vítima insere a senha, o fraudador afirma que a compra não foi efetuada e passa em outro dispositivo, cobrando a compra duas vezes.

Há casos em que usam uma maquininha com visor quebrado para dificultar a visualização do valor cobrado.

Nesse tipo de golpe, a orientação é entrar em contato com a instituição financeira para acompanhar a movimentação bancária. Para evitar essa fraude, não dê seu cartão na mão do cobrador e sempre peça o comprovante de pagamento.

9) Golpe do WhatsApp clonado

Há duas versões deste golpe. Na mais comum, o fraudador clona o WhatsApp de uma pessoa e usa o perfil dela para aplicar golpes em parentes e amigos próximos, pedindo que realizem um pix para uma conta específica.

Para conseguir o acesso ao WhatsApp da vítima, o golpista finge ser um funcionário de uma empresa com a qual a vítima contratou algum serviço. Ele pede que ela confirme seus dados pessoais para atualização de cadastro ou descontos e solicita que ela mande o código de segurança, que chega via SMS para a vítima.

Para não cair neste tipo de farsa, jamais envie seus dados pessoais ou senhas via mensagem. Se receber mensagem de um conhecido em que ele cita um número novo e em seguida pede uma quantia em dinheiro, tente utilizar o número antigo para contatar a pessoa ou contate amigos e parentes em comum para confirmar.

10) Phishing

Do termo "pescaria" em inglês, este tipo de golpe consiste em obter dados sensíveis do usuário por meio de mensagens e emails falsos, que induzem a vítima a clicar em links suspeitos.

Evite clicar em links recebidos por mensagens e certifique-se de que seu sistema operacional e antivírus estejam sempre atualizados.

