Divulgação/Receita Federal Preço dos carros varia grandemente, mas todos precisam de assistência mecânica

A Receita Federal realizará um leilão com diversos itens em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 18h do dia 27 de setembro. Os objetos à venda incluem carros, celulares e mais.

Alguns dos principais itens são carros. Há, no leilão, uma BMW com lances iniciais a R$ 500 e um Uno Mille por R$ 300. O carro mais caro é um Volvo FH 440 avaliado em R$ 300 mil; os lances iniciais são de R$ 99 mil.

São, ao todo, 13 carros - porém, todos eles precisam de manutenção mecânica.





A sessão será em 30 de setembro a partir das 10h. Os itens podem ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, mas os seguintes grupos não podem ser comercializados: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 90, 91, 92, 93, 94, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123,124, 125, 126, 127, 128.

Outros itens à venda são relógios, computadores, celular, fones de ouvido, catálogos, narguiles, roupas e mais.

O leilão da Receita Federal pode ser acessado neste link.

