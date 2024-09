ACSP Impostômetro

O Impostômetro, painel localizado na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no Centro Histórico da capital paulista, atingiu a marca de R$ 2,5 trilhões às 20h50 desta quinta-feira (12). Esse valor representa o total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano, incluindo multas, juros e correção monetária.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o Impostômetro registrou R$ 2,1 trilhões, houve um crescimento de 19,1%. Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, explica que esse aumento foi registrado 46 dias mais cedo do que no ano passado. O crescimento é atribuído a alta da atividade econômica, elevação da renda e geração de empregos, além do impacto da inflação e da reintegração do PIS e COFINS sobre os combustíveis.

"Nosso sistema tributário sobrecarrega o consumo; assim, à medida que os preços dos bens e serviços aumentam, a arrecadação também cresce. Além disso, a escalada da atividade econômica tem um efeito positivo na arrecadação. Se esses fatores continuarem, como é bastante provável, continuaremos a antecipar esse resultado de R$ 2,5 trilhões", afirma Ruiz de Gamboa.

O painel físico do Impostômetro está situado na Rua Boa Vista, 51, no Centro Histórico de São Paulo, próximo ao edifício-sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Além disso, os dados sobre os impostos arrecadados nas esferas federal, estadual e municipal podem ser acompanhados em tempo real pelo site impostometro.com.br.

