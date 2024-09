Reprodução Os aprovados atuarão na coleta de dados estatísticos, visitando domicílios e estabelecimentos comerciais

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou, nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial, a abertura de um novo concurso público para preencher 42 vagas temporárias destinadas a profissionais de nível médio. As informações são do g1.

As oportunidades estão distribuídas por 13 cidades em seis estados brasileiros: Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina (detalhes abaixo).

As vagas são para o cargo de agente de pesquisas e mapeamento, com salário de R$ 1.512,38.

Além da remuneração, os selecionados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais ao período de contratação. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.





Os aprovados atuarão na coleta de dados estatísticos, visitando domicílios e estabelecimentos comerciais. O contrato inicial será de até um ano, com possibilidade de prorrogação, desde que o prazo total não ultrapasse três anos.

As inscrições serão realizadas de forma presencial, entre os dias 16 e 20 de setembro, nos postos do IBGE onde as vagas estão sendo oferecidas. Não será cobrada taxa de inscrição.

Os interessados deverão comparecer aos locais indicados com o formulário de inscrição preenchido e assinado, além de apresentar a documentação original ou cópias autenticadas no ato da contratação.

