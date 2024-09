Andreas Lischka/Pixabay Calendário

Após um 2024 com menos feriados prolongados devido ao ano bissexto, 2025 promete mais oportunidades para descansar e aproveitar os feriadões . O ano de 2025 terá a maioria dos feriados caindo em dias úteis ou próximos a finais de semana, facilitando a chance de emendar e prolongar os descansos.

Por ser um ano bissexto — ou seja, com 366 dias —, em 2024, apenas três feriados nacionais podem ser emendados. Além disso, o último 7 de setembro foi em um sábado e outros dois feriados nacionais de 2024 também coincidem com finais de semana:

12 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil): sábado.

2 de novembro (Finados): sábado.

Em 2024, um feriado oferece a oportunidade de emendar com o final de semana : 15 de novembro (Proclamação da República): sexta-feira. Ideal para quem deseja estender o descanso até o domingo. O outro feriado, 20 de novembro, cai em uma quarta-feira.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Confira a seguir a lista de feriados de 2025:

Janeiro

1º de janeiro (Quarta-feira) - Ano Novo 2025 – Confraternização Universal (feriado nacional)

Março

3 de março (Segunda-feira) - Carnaval 2025 (ponto facultativo)

4 de março (Terça-feira) - Carnaval 2025 (ponto facultativo)

5 de março (Quarta-feira) - Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

Abril

18 de abril (Sexta-feira) - Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril (Domingo) - Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025)

21 de abril (Segunda-feira) - Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio (Quinta-feira) - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho (Quinta-feira) - Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro (Domingo) - Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro (Domingo) - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro (Domingo) - Finados (feriado nacional)

15 de novembro (Sábado) - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro (Quinta-feira) - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro (Quarta-feira) - Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro (Quinta-feira) - Natal (feriado nacional)

31 de dezembro (Quarta-feira) - Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h)















Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.