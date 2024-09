Google Earth Kryss afirma que Parker o induziu a aceitar uma proposta com desconto, fazendo-o acreditar que o comprador era outra pessoa





O bilionário brasileiro Leo Kryss entrou com uma ação judicial contra seu corretor imobiliário, Jay Parker , alegando que ele ocultou a identidade de Jeff Bezos como comprador de sua propriedade em Indian Creek, Flórida . A informaçao foi dada pelo Wall Street Journal.



Kryss afirma que Parker o induziu a aceitar uma proposta com desconto, fazendo-o acreditar que o comprador era outra pessoa. O corretor, por sua vez, defende-se afirmando que o prefeito da ilha, Benny Klepach, teria se passado pelo comprador, e que ele também desconhecia a verdadeira identidade do fundador da Amazon.

A empresa de Parker, Douglas Elliman, recebeu uma comissão de US$ 3,2 milhões pela transação.

Jeff Bezos é proprietário de três imóveis de luxo em Indian Creek, incluindo uma casa avaliada em cerca de US$ 87 milhões.

A ilha, conhecida como "bunker dos bilionários", é uma comunidade exclusiva com apenas 84 residentes e conta com seu próprio governo e força de segurança. Entre os moradores da ilha estão personalidades como Gisele Bündchen, Julio Iglesias, Ivanka Trump e Adriana Lima.





A mansão

A mansão de Bezos na ilha possui sete quartos, cinema, biblioteca e 60 metros de praia privativa. Indian Creek é famosa por sua exclusividade e por abrigar algumas das propriedades mais caras dos Estados Unidos.

Leo Kryss herdou a fabricante de eletrônicos Evadin e foi um dos fundadores da TecToy, empresa que cresceu no mercado de videogames no Brasil.

