Com a pior seca dos últimos anos, o Brasil enfrenta um desafio no setor energético, levando a um aumento significativo nas tarifas de eletricidade.

Para lidar com essa situação, o governo brasileiro adotou a bandeira tarifária "vermelha patamar 1", que adiciona um custo extra de R$ 4,46 por 100 kWh consumidos.

Com esse cenário, é necessário pensar estratégias que podem ajudar os consumidores a reduzir o impacto dessa alta na conta de luz. Saiba o que fazer!

Eletrodomésticos

O chuveiro elétrico, apontado como o principal vilão no consumo de energia, pode ser ajustado para a posição verão, o que gera uma economia de até 30% no consumo. Além disso, reduzir o tempo de banho e evitar o uso do chuveiro entre 17h e 22h, horários de pico, são outras práticas recomendadas.

A geladeira é outro eletrodoméstico que consome bastante energia. A abertura constante da porta permite a entrada de ar quente, o que obriga o motor a trabalhar mais para manter a temperatura interna.

Por isso, a recomendação é evitar guardar alimentos quentes na geladeira e garantir que a borracha de vedação esteja em bom estado. Um teste simples pode ser feito colocando uma folha de papel entre a porta e a geladeira. Se a folha sair com facilidade, é hora de trocar a borracha.

Ventilador e ar condicionado

Quando se trata de climatização, o ventilador se mostra uma opção mais econômica do que o ar-condicionado. Cada grau a menos na temperatura pode elevar o consumo de energia em cerca de 10%.

É recomendado ajustar a temperatura para um nível confortável e utilizar timers para programar o desligamento do aparelho quando o ambiente estiver desocupado.

Para quem planeja adquirir um ar-condicionado, é importante considerar o tamanho do ambiente, a eficiência energética do aparelho e as características climáticas da região. Os modelos split com tecnologia inverter são mais eficientes, e aqueles com o selo Procel de eficiência energética podem gerar economia a longo prazo.

Iluminação

Além da gestão dos eletrodomésticos, outros fatores podem contribuir para a redução do consumo de energia, como as lâmpadas. É sugerido o uso de lâmpadas de LED, que são mais eficientes que as incandescentes.

Além disso, o uso de cortinas ou persianas pode bloquear o calor solar e manter o ambiente naturalmente mais fresco, o que pode reduzir a necessidade de ar-condicionado.

Cores claras nas paredes também ajudam a refletir a luz natural, diminuindo a necessidade de iluminação artificial durante o dia. Essas medidas simples podem ser eficazes para aliviar o impacto da bandeira vermelha nas contas de luz.

