A partir das 10h desta terça-feira (10), os aproximadamente 970 mil candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado (CNU) poderão consultar seus cartões de resposta. As imagens, referentes ao exame realizado em 18 de agosto, estarão acessíveis na área do candidato nos sites oficiais do concurso e da Fundação Cesgranrio.

Para acessar o cartão de resposta, os candidatos devem utilizar sua senha do Portal Gov.br. O cartão exibirá apenas a imagem do documento onde foram registradas as respostas durante a prova, sem qualquer indicação sobre a correção ou a possível impugnação das questões.

Veja como consultar o cartão de resposta:



Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional.

Na página inicial, clique em "Área do Candidato".

Selecione "Entrar com gov.br".

Informe o CPF e clique em "Continuar".

Digite sua senha e clique em "Entrar".

Acesse a "Área do Candidato".

O cartão de resposta estará disponível na página seguinte.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) esclarece que a imagem do cartão-resposta servirá para garantir a transparência do processo. Não serão fornecidas informações sobre a correção das questões, e a comparação entre o cartão e a folha de rascunho será possível apenas após a divulgação da nota preliminar das provas discursivas, prevista para outubro.

O gabarito oficial, que inclui perguntas possivelmente impugnadas, será divulgado em 8 de outubro. A revisão das questões contestadas resultará na atribuição de pontos aos candidatos em relação a essas perguntas.



O MGI confirma que a digitalização dos cartões foi realizada com sucesso, após a logística reversa das provas, que ocorreu sem incidentes, foi realizada sob a coordenação da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Polícia Federal, Ministério da Justiça, além do apoio das polícias Rodoviária Federal, militar dos estados, Correios e secretarias de segurança.

Próximas etapas

10 de setembro: Disponibilização da imagem do cartão de resposta.

8 de outubro: Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva; convocação para envio de títulos (via upload).

8 e 9 de outubro: Prazo para recursos solicitando revisão das notas da prova discursiva.

9 e 10 de outubro: Envio dos títulos.

17 de outubro: Divulgação dos resultados de revisão das notas da prova discursiva; convocação para verificação das condições de concorrência para vagas reservadas para candidatos negros e indígenas (exclusivamente para cargos da Funai).

17 a 25 de outubro: Prazo para perícia médica de candidatos com deficiência.

2 e 3 de novembro: Verificação das condições declaradas para concorrer às vagas reservadas para candidatos negros e indígenas.

4 de novembro: Resultado preliminar da avaliação de títulos.

4 e 5 de novembro: Prazo para recursos sobre a avaliação preliminar dos títulos.

13 de novembro: Divulgação dos resultados preliminares da veracidade da autodeclaração de candidatos para vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos com deficiência.

13 e 14 de novembro: Prazo para recursos sobre a veracidade das autodeclarações e avaliação biopsicossocial.

19 de novembro: Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos.

21 de novembro: Previsão para a divulgação dos resultados finais.

O Concurso Nacional Unificado, o maior da história do país, contou com mais de 2,1 milhões de inscrições para 6.640 vagas em 21 órgãos federais. As provas foram realizadas em 228 cidades, englobando todas as capitais, com um total de 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.

