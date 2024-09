Marcello Casal JrAgência Brasil Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia.

O golpe do PIX devolvido tem feito várias vítimas pelo país. Neste tipo de golpe, a pessoa recebe um valor via PIX e os fraudadores conseguem estornar o valor em dobro.

Entenda como funciona , como não cair e o que fazer em casos de golpes como esse.

Como funciona o golpe do PIX devolvido?

Primeiro, o golpista envia um valor para a conta da vítima, via PIX. Depois, entra em contato e afirma que a transferência foi feita por engano.

No entanto, em vez de pedir para estonar o dinheiro na mesma conta que realizou a transferência, o fraudador informa outros dados bancários para receber o reembolso.

Após a vítima realizar a transação para a conta informada, o golpista entra com pedido de devolução por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), uma ferramenta do Banco Central para pedir o estorno de forma automática, sem envolver o recebedor.

Desta forma, o golpista fica com o valor dobrado, pois recebe o da transferência realizada pela vítima e com o devolvido pelo mecanismo do BC.

Como evitar o golpe do PIX?

Após constatar o valor na conta, o reembolso pode ser feita usando apenas a ferramenta de devolução que está disponível nos bancos. Assim, o dinheiro volta para a conta da qual foi enviado, sem abrir margem para que o golpista alegue que ainda precisa do estorno.

Para encontrar a funcionalidade, basta clicar para ver detalhes do valor recebido. Ela pode ser descrita como "fazer reembolso", "devolver PIX" ou apenas "devolver", por exemplo.

Fui vítima do golpe do PIX. O que fazer?

A primeira medida é entrar em contato com a instituição financeira para informar sobre o ocorrido, e ela deverá entrar com um pedido de devolução, também realizado pela ferramenta MED.

Além disso, segundo orientações do BC, a vítima deve registrar um Boletim de Ocorrência.

Se o reembolso não for realizado, o correntista deve procurar o Procon, acionar a Justiça e entrar com uma reclamação no Banco Central.

Como funciona o MED?

A funcionalidade foi desenvolvida pelo BC justamente para evitar casos de golpe, crime ou duplicidade de transferência por erro do sistema. É importante ressaltar que a ferramenta não deve ser acionada em caso de engano.

O pedido de reembolso pode ser feito até 80 dias após o PIX enviado, e é feito por meio da instituição financeira, que tem 7 dias para avaliar o caso. Se positivo, a devolução total ou parcial deve ser feita em até 96 horas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .