O edital do concurso da Dataprev foi recentemente publicado no Diário Oficial da União, oferecendo 236 vagas imediatas e 1909 para cadastro reserva. As oportunidades abrangem cargos de níveis médio e superior em várias cidades, incluindo Brasília–DF, Rio de Janeiro, São Paulo, João Pessoa–PB, Natal–RN, Fortaleza–CE e Florianópolis–SC. O último concurso da Dataprev, realizado em 2023, ofereceu 222 vagas.



As inscrições estão abertas a partir desta sexta-feira (6) e seguirão até 3 de outubro de 2024. Os interessados podem se inscrever através do site da FGV. As taxas de inscrição são de R$ 100,00 para cargos de nível superior e R$ 80,00 para nível médio.

As provas objetivas estão marcadas para 17 de novembro de 2024, das 13h às 17h (horário de Brasília). O exame será composto por 70 questões de múltipla escolha divididas em dois módulos:

Módulo 1 – Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa: 12 questões

Língua Inglesa: 12 questões

Raciocínio Lógico Matemático: 6 questões

Atualidades: 5 questões

Legislação sobre Segurança da Informação e Proteção de Dados: 5 questões

Módulo 2 – Conhecimentos Específicos:

Conhecimentos Específicos: 30 questões

Remuneração e Benefícios

Os salários iniciais e benefícios são os seguintes:

Analista de TI, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho:

Salário Nominal: R$ 8.090,05

Adicional de Atividade: R$ 1.083,57

Remuneração Inicial: R$ 9.173,62

Analista de Processamento:

Salário Nominal: R$ 6.019,74

Adicional de Atividade: R$ 1.083,57

Remuneração Inicial: R$ 7.103,31

Auxiliar ou Técnico de Enfermagem do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho:

Salário Nominal: R$ 3.432,96

Adicional de Atividade: R$ 460,99

Remuneração Inicial: R$ 3.893,95

Benefícios Incluem:

Ticket Alimentação/Refeição: R$ 1.165,20

Auxílio Pré-Escolar ou Escolar para Filhos: Até R$ 1.586,71

Auxílio Tratamento Especializado (filhos deficientes): Até R$ 1.230,00

Seguro de Vida em Grupo

Assistência à saúde com reembolso conforme regras

Plano de previdência complementar

Participação nos Lucros e Resultados

Gratificação Variável por Resultado

Possibilidade de Progressão na Carreira

Isenção da Taxa de Inscrição

Isenção da taxa é disponível para candidatos amparados pelo Decreto n. 6.593/2008 e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), bem como para doadores de medula conforme a Lei n. 13.656/2018, mediante solicitação e comprovação.

Cargos e Vagas

Nível Médio:

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho

Técnico de Segurança do Trabalho

Nível Superior:

Analista de Processamento

Analista de Tecnologia da Informação

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Médico do Trabalho

Analista de Advocacia, Análise de Negócios, Arquitetura e Engenharia Tecnológica, Comunicação Social, Contabilidade, Desenvolvimento de Software, Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e de Dados), Estratégia e Governança, Gestão de Pessoas.

