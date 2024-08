Reprodução A decisão, segundo a Aneel, é devido à previsão de chuvas abaixo da média para setembro

Na noite desta sexta-feira (30), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou que, a partir de setembro, a bandeira tarifária será vermelha patamar 2. Isso resultará em um acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Este é o primeiro acionamento da bandeira vermelha patamar 2 desde agosto de 2021. A decisão, segundo a Aneel, é devido à previsão de chuvas abaixo da média para setembro, o que deverá reduzir a afluência nos reservatórios das hidrelétricas para cerca de 50% do esperado.

O sistema de bandeiras tarifárias, em vigor desde 2015, foi criado para informar os consumidores sobre os custos da geração de energia no Brasil.

Ele reflete o custo variável da produção de eletricidade, levando em conta a disponibilidade de recursos hídricos e a necessidade de acionar fontes de energia mais caras, como as termelétricas.

A conta de luz estava em bandeira verde desde abril de 2022, em função do volume de chuvas e da geração de energia renovável. Em julho, houve uma mudança para bandeira amarela, devido a previsões de chuvas abaixo da média para o restante do ano.





Apesar disso, a bandeira verde foi reinstaurada em agosto devido ao volume de precipitação na região Sul, conforme informado pela Aneel.

A situação se agravou, levando à adoção da bandeira vermelha patamar 2. O aumento das temperaturas acima da média histórica e a baixa disponibilidade de água nas hidrelétricas têm levado as termelétricas a operar mais, elevando o custo da energia.

"Os fatores que acionaram a bandeira vermelha patamar 2 foram o GSF (risco hidrológico) e o aumento do PLD (Preço de Liquidação de Diferenças)", afirmou a Aneel.

A agência destaca a necessidade de uma maior vigilância no uso da energia elétrica. Consumidores são orientados a utilizar a energia de maneira consciente e a evitar desperdícios para minimizar os impactos ambientais e garantir a sustentabilidade do setor elétrico.

A Aneel reforça que, ao ser informado sobre o custo adicional antes do início do mês, o consumidor tem a oportunidade de ajustar seu consumo e potencialmente reduzir o valor da conta de energia.



