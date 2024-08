Reprodução / Freepik Pesquisa revela que 36,8% das pessoas parcelam suas compras

O parcelamento de compras é uma prática comum entre os brasileiros, e uma pesquisa recente realizada pela meutudo revelou que 36,8% das pessoas participantes optam por dividir o pagamento de suas compras em parcelas.

Essa escolha está muitas vezes ligada à necessidade de administrar melhor o orçamento , mas também é influenciada por diversos outros fatores.

Neste artigo, vamos mostrar porque tantos brasileiros escolhem parcelar suas compras, além de apresentar alternativas que podem ser vantajosas para evitar o parcelamento, ajudando você a tomar decisões financeiras mais inteligentes. Continue a leitura!

Inovações nos meios de pagamento atuais

Nos últimos anos, os meios de pagamento evoluíram rapidamente, trazendo mais conveniência para o consumidor.

Um dos principais destaques é o pix, que se popularizou devido à sua rapidez , disponibilidade em tempo real e segurança nas transações.

Além disso, as carteiras digitais também ganharam espaço , permitindo que consumidores realizem pagamentos diretamente de seus smartphones, sem a necessidade de dinheiro ou cartões físicos.

Essas inovações têm transformado o comportamento de consumo e facilitado às compras em diferentes contextos, desde pequenos estabelecimentos até grandes varejistas.

Como os brasileiros preferem realizar suas compras?

Uma pesquisa realizada no blog da meutudo revelou que a maioria dos participantes prefere pagar suas compras à vista.

De acordo com o levantamento, 63,2% das pessoas optam por essa forma de pagamento, enquanto 36,8% escolhem parcelar suas compras .



Imagem: meutudo Grafico de como populção costuma pagar suas contas

Esses dados mostram que, apesar da prática comum do parcelamento, muitos consumidores ainda preferem o pagamento à vista, para evitar juros e aproveitar descontos oferecidos por muitas lojas.

Por que os consumidores optam por parcelar compras?

De acordo com a pesquisa da meutudo, 41,8% dos participantes afirmam que parcelam suas compras porque não têm o valor suficiente para pagar à vista.

Além disso, 18% dos entrevistados optam pelo parcelamento quando ele não cobra juros , e outros 18% escolhem essa modalidade para comprar mais itens, aproveitando a possibilidade de adquirir mais produtos sem comprometer o orçamento de uma só vez.

Outros motivos incluem o hábito de parcelar sempre que possível (14%) e a preferência por valores menores ao longo dos meses (4,7%). Como você pode ver no gráfico a seguir.

Imagem: meutudo Não ter o valor à vista é o principal motivo para a população parcelar suas compras.

Esses dados destacam que o parcelamento é uma solução comum para muitos consumidores que desejam manter suas finanças organizadas e acessíveis.

Principais usos do parcelamento

A pesquisa também revelou quais são os itens que os consumidores participantes mais costumam comprar parcelado .

Entre eles, 19% dos participantes afirmaram que parcelam eletrodomésticos, enquanto 18% optam por parcelar móveis e 17% parcelam eletrônicos.

Além disso, 15% utilizam o parcelamento para roupas e acessórios, tornando essa uma prática comum em itens de moda e consumo diário.

Esses resultados mostram que, embora o parcelamento seja muito utilizado para compras de maior valor, como eletrodomésticos e móveis, ele também é aplicado em produtos de consumo recorrente, como vestuário.

Alternativas ao parcelamento para aproveitar vantagens da compra a vista

Optar por alternativas ao parcelamento pode ser uma estratégia vantajosa, principalmente para quem deseja evitar o acúmulo de dívidas e os juros .

Comprar à vista, por exemplo, muitas vezes oferece descontos consideráveis , permitindo uma economia imediata.

Além disso, outras opções de crédito proporcionam flexibilidade e podem ser utilizadas como alternativas ao crédito tradicional.

Pix parcelado: As principais vantagens do Pix parcelado para o consumidor

O Pix parcelado é uma novidade que tem ganhado popularidade entre os consumidores.

Aproveitando as vantagens desse meio de pagamento, muitas instituições financeiras começaram a ofertar uma solução de parcelamento para compras pagas por meio do pix .

Ou seja, com o Pix parcelado, o consumidor pode pagar a sua compra à vista para o comerciante, aproveitando descontos, e parcelar o valor com a sua instituição financeira escolhida , tipo um empréstimo, cujas parcelas serão debitadas na fatura do cartão de crédito.

No entanto, uma pesquisa realizada pela meutudo, revelou que 70,5% dos participantes ainda não ouviram falar dessa modalidade, enquanto 11,8% já ouviram, mas não utilizam.

Entre as principais vantagens apontadas pelos entrevistados que conhecem e utilizam o Pix parcelado, estão a possibilidade de realizar pagamentos em horas (30%), manter o saldo disponível na conta (27%) e aproveitar promoções de forma prática (26%). Confira abaixo.

Imagem: meutudo Principais vantagens do PIX parcelado, segundo entrevistados.

Esses dados indicam que, embora ainda pouco conhecido, o Pix parcelado oferece benefícios que podem facilitar o dia a dia financeiro dos consumidores.

Antecipar FGTS: Uma Solução Prática

Antecipar o FGTS é uma opção vantajosa para trabalhadores que precisam de dinheiro imediato sem comprometer o orçamento mensal.

Essa é uma modalidade de empréstimo que possibilita que você tenha acesso ao valor das parcelas do Saque-Aniversário do FGTS, de forma adiantada.

O diferencial desta operação é que o saldo do FGTS é utilizado diretamente para o pagamento das parcelas, sem comprometer a sua renda mensal .

De acordo com a pesquisa realizada pela meutudo, 71,2% dos participantes já aderiram à Antecipação saque-aniversário, enquanto 28,8% ainda não fizeram uso dessa opção.

Confira no gráfico abaixo os dados da pesquisa, que destacam a popularidade crescente dessa modalidade entre os brasileiros:

Imagem: meutudo Popularidade da antecipação do Saque-Aniversário.

Esse tipo de Antecipação é especialmente útil para cobrir despesas emergenciais ou quitar dívidas , sem a necessidade de recorrer a empréstimos convencionais com juros mais altos.

É uma solução prática para quem quer ter acesso a dinheiro extra, sem passar pelo processo rigoroso de análise de crédito .

Exemplos de uso: quando e como utilizar cada opção

As diferentes opções de pagamento, como o Pix parcelado e a antecipação do FGTS, atendem a necessidades específicas dos consumidores brasileiros.

A seguir, vamos explorar como cada uma dessas modalidades é utilizada, de acordo com os dados da pesquisa realizada pela meutudo.

27% utilizam o Pix parcelado para compras em alimentação e supermercado

O Pix parcelado está se consolidando como uma opção prática e flexível para diversos tipos de compras.

De acordo com a pesquisa, 27% dos entrevistados utilizam o Pix parcelado principalmente para supermercado e alimentação, mostrando a popularidade desse método em despesas cotidianas.

Além disso, 18% dos consumidores escolhem o Pix parcelado para lazer e compras pessoais, e 17% para o pagamento de contas residenciais, como água e energia.

Confira os dados detalhados no gráfico abaixo:

Imagem: meutudo Supermercado e alimentação é onde mais utiliza-se o PIX parcelado.

Esses resultados destacam como o Pix parcelado tem se tornado uma escolha preferida para cobrir necessidades do dia a dia sem recorrer ao crédito tradicional.

74% antecipam o FGTS para pagamento de dívidas

A Antecipação do FGTS é uma solução eficiente para quem precisa de dinheiro rápido e quer evitar dívidas com altos juros .

A pesquisa realizada pela meutudo revela que 74% dos brasileiros que optam pela Antecipação do FGTS fazem isso com o intuito de pagar dívidas, sendo essa a principal motivação para usar essa modalidade.

Além disso, 12% utilizam a antecipação para realizar compras, e 6% a empregam para reformas de casa ou investimentos. Confira mais detalhes no gráfico abaixo:

Imagem: meutudo Pagamento de dívidas é principal motivação do uso do saque-aniversário.

Esses dados reforçam como a Antecipação do FGTS é uma alternativa vantajosa para manter as finanças em ordem , principalmente para aqueles que buscam reorganizar suas contas de forma rápida e eficiente.

Como utilizar essas formas de pagamento online?

Se você está interessado no Pix parcelado, é importante buscar por uma instituição financeira que ofereça essa modalidade.

Neste momento, avalie as taxas de juros oferecidas , quais cartões de crédito são aceitos e as condições de parcelamento que estão disponíveis.

Dessa forma, você pode escolher a opção que melhor atende às suas necessidades , aproveitando a flexibilidade de pagar suas compras em parcelas sem precisar de um cartão de crédito tradicional.

Já para quem deseja utilizar a Antecipação do FGTS, uma boa alternativa é optar pela plataforma meutudo , que oferece soluções de crédito de forma prática e eficiente.

Com poucos cliques, você pode contratar a sua Antecipação do FGTS diretamente pelo site ou aplicativo da meutudo, que é gratuito, de maneira simples e segura.

O processo pode ser feito pelo celular ou computador, e você recebe o dinheiro entre 10 minutos e 24 horas úteis após a aprovação.

Isso garante agilidade na liberação do dinheiro, permitindo que você resolva suas pendências financeiras de forma eficiente e sem complicação.

Por fim, ao entender as motivações por trás do parcelamento e explorar alternativas como estas, você pode fazer escolhas financeiras mais conscientes , equilibrando suas necessidades imediatas com o planejamento a longo prazo.