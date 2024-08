Agência Brasil Pensões e demais benefícios também são pagos seguindo o mesmo calendário

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) recebem o benefício referente a agosto nesta terça-feira (28). Hoje, são contemplados aqueles que ganham até um salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.412, e que têm o benefício terminado em 3.

Para quem recebe valores acima desse montante, os créditos iniciarão no dia 2 de setembro. O pagamento será realizado até o dia 6 de setembro.

O cronograma de pagamento é organizado de acordo com o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador. Confira abaixo as datas de pagamento:

Para benefícios até 1 salário mínimo:

Final 1: 26 de agosto

Final 2: 27 de agosto

Final 3: 28 de agosto

Final 4: 29 de agosto

Final 5: 30 de agosto

Final 6: 2 de setembro

Final 7: 3 de setembro

Final 8: 4 de setembro

Final 9: 5 de setembro

Final 0: 6 de setembro

Para benefícios acima de 1 salário mínimo:

Finais 1 e 6: 2 de setembro

Finais 2 e 7: 3 de setembro

Finais 3 e 8: 4 de setembro

Finais 4 e 9: 5 de setembro

Finais 5 e 0: 6 de setembro



Conforme os dados de agosto, o INSS está responsável pelo pagamento de 40.438.430 benefícios ao mês, sendo 6.135.381 assistenciais e 34.303.049 previdenciários. Entre esses, 28.258.899 são benefícios que pagam até um salário mínimo, enquanto 12.179.531 superam esse valor.

Como verificar o extrato de pagamento do INSS?

Para verificar o extrato de pagamento, os segurados podem acessar o site Meu INSS. Após o login, devem selecionar o serviço "Extrato de Pagamento" para visualizar os detalhes do benefício.

Os segurados sem acesso à internet podem obter informações ligando para a Central 135, disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Para garantir a segurança, devem informar o número do CPF e confirmar dados cadastrais com o atendente.

Além do site, o extrato também pode ser acessado pelo aplicativo Meu INSS, disponível para dispositivos Android e iOS. Após o login, os usuários terão acesso a todos os serviços e informações sobre o benefício.

