Pedro França/Agência Senado Gabriel Galípolo é escolhido por Lula para presidir o Banco Central

Após o governo anunciar Gabriel Muricca Galípolo, 42, como escolhido para comandar o Banco Central, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou com uma alta de 0,42%. O Ibovespa ultrapassou os 137 mil pontos e fechou em 137.434.

Outro fator que ajudou a alta foi a valorização de ações da Petrobrás, PETR3 e PETR4.

O dólar também aumentou e fechou em alta de 0,99%. O comercial fechou a R$ 5,556. O dólar turismo fechou em R$ 5,762. Foi o terceiro dia consecutivo de alta.





Lula convida Galípolo para BC

O presidente Lula anunciou por volta das 15h a indicação de Galípolo para comandar o BC.

Especialistas indicam que a escolha foi importante para a alteração das taxas de juros. A projeção principal é que ele aumente a Selic para conter a inflação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.