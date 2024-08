Reprodução/Youtube Vicky Safra

A bilionária Iris Fontbona, de 82 anos, é a mulher mais rica da América Latina, com um patrimônio estimado em US$ 27,6 bilhões (R$ 149,8 bilhões). No ranking da Forbes, ela ocupa a terceira posição entre as pessoas mais ricas da região, atrás apenas do mexicano Carlos Slim, com R$ 492 bilhões, e do brasileiro Eduardo Severin, com R$ 150 bilhões. A seguir, confira a lista das cinco mulheres mais ricas da América Latina e suas trajetórias.



1. Iris Fontbona (Chile)

Patrimônio: US$ 27,6 bilhões (R$ 149,8 bilhões)

Iris Fontbona, de 82 anos, tornou-se uma das maiores fortunas da América Latina após a morte de seu marido, Andrónico Luksic Abaroa, em 2005. A família Fontbona controla um conglomerado de negócios que inclui a Antofagasta Minerals, uma das maiores produtoras de cobre do mundo, e a Quiñenco, um conglomerado chileno com presença em mais de 120 países. Além disso, possuem a Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), produtora de bebidas que detém a marca Pepsi na região.

2. Vicky Safra (Brasil)

Patrimônio: US$ 19,8 bilhões (R$ 110 bilhões)

Vicky Safra, de 72 anos, é a mulher mais rica do Brasil. Ela e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido, Joseph Safra, que morreu em dezembro de 2020. Nascida na Grécia, Vicky mantém cidadania grega e brasileira e reside principalmente na Suíça. A família é proprietária do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York. Seus filhos gerenciam os diversos bancos e propriedades da família.

3. Beatriz Dávila de Santo Domingo (Colômbia)

Patrimônio: US$ 3,8 bilhões (R$ 20 bilhões)

Beatriz Dávila de Santo Domingo, de 85 anos, é viúva do barão da cerveja colombiano Julio Mario Santo Domingo. Ela controla uma significativa participação na holding da família Santo Domingo, sediada em Luxemburgo, que possui ações na Anheuser-Busch InBev. A família também possui uma participação no Château Pétrus, uma vinícola francesa renomada, além de ações na Keurig Dr. Pepper, Kraft Heinz e JDE Peet's.

4. Cristina Junqueira (Brasil)

Patrimônio: US$ 1,8 bilhão (R$ 10 bilhões)

Cristina Junqueira, de 42 anos, é cofundadora do Nubank, o banco digital mais valioso do mundo. Antes de criar o Nubank, Cristina atuou na divisão de cartões de crédito do banco Itaú. Com formação em engenharia e MBA pela Northwestern University, ela se tornou bilionária quando o Nubank abriu seu capital na Bolsa de Valores de Nova York em dezembro de 2021. Ela possui quase 3% da empresa.

5. Ana Lucia de Mattos (Brasil)

Patrimônio: US$ 1,8 bilhão

Ana Lucia de Mattos, de 50 anos, é parte de uma das famílias bancárias mais tradicionais do Brasil. Ela tornou-se acionista do banco Itaú, fundado por seu bisavô, aos 8 anos, após a morte de seus pais. Atualmente, é uma das maiores acionistas individuais da Itaú SA e vice-presidente do conselho de administração. Além disso, ela também é acionista da Duratex, uma empresa brasileira que fabrica painéis de madeira e louças sanitárias.

