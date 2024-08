Roberta Aline/ MDS Bolsa Família prevê o pagamento de ao menos R$ 600 por família

Nesta terça-feira (27), a Caixa Econômica Federal paga o Bolsa Família referente ao mês de agosto. Hoje, recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 7.

Calendário de pagamento

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informa que os pagamentos do Bolsa Família serão realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de maneira escalonada. A exceção é o mês de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Confira as datas de pagamento para agosto:

19 de agosto: NIS final 1

20 de agosto: NIS final 2

21 de agosto: NIS final 3

22 de agosto: NIS final 4

23 de agosto: NIS final 5

26 de agosto: NIS final 6

27 de agosto: NIS final 7

28 de agosto: NIS final 8

29 de agosto: NIS final 9

30 de agosto: NIS final 0

Os pagamentos ao longo do ano seguirão este cronograma:

Agosto: de 19/8 a 30/8

Setembro: de 17/9 a 30/9

Outubro: de 18/10 a 31/10

Novembro: de 14/11 a 29/11

Dezembro: de 10/12 a 23/12

Valor do Bolsa Família

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Além disso, há adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestante e crianças/adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para ter direito ao Bolsa Família, a renda mensal familiar per capita deve ser de até R$ 218. Para verificar a elegibilidade, some a renda total da família e divida pelo número de pessoas. Se o valor por pessoa for inferior a R$ 218, a família é elegível para o programa.

Além disso, os beneficiários precisam cumprir certas contrapartidas, como:

Manter crianças e adolescentes na escola;

Realizar acompanhamento pré-natal para gestantes;

Manter as carteiras de vacinação em dia.

Como consultar o Bolsa Família pelo CPF ou NIS

A consulta ao Bolsa Família pode ser feita online através do site da Caixa Econômica Federal. É possível verificar os valores liberados, o saldo do benefício e os valores já sacados. Veja o passo a passo para a consulta:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal;

Clique em “Consultar famílias beneficiárias”;

Selecione a opção “Consulta por família”;

Digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar;

Clique em “Consultar”.

Onde se cadastrar no Bolsa Família?

Os beneficiários devem se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), aguardando a análise de enquadramento. Estar no Cadastro Único é um pré-requisito para avaliação da inscrição nos programas sociais do governo federal.

Como sacar o Bolsa Família?

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e pelo internet banking. Não é necessário ir até uma agência da Caixa, pois os beneficiários também podem realizar compras nos estabelecimentos comerciais utilizando o cartão do programa ou realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

