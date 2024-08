Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Próximo sorteio será no valor de R$ 3,5 milhões

Dois apostadores acertaram o prêmio principal do concurso 2766 , da Mega-Sena , sorteado neste sábado (24). Cada um vai levar quase R$ 15 milhões. Os apostadores são do Rio de Janeiro. As informações são do UOL.

Em todo o país, foram 54 quinas e cada vencedor vai levar R$ 58 mil. A Caixa ainda não divulgou detalhes sobre esses ganhadores.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 10 – 34 – 36 – 38 – 44

O próximo sorteio será no valor de R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em lotéricas do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.

