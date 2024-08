Agência Brasil Receita Federal

A Receita Federal inicia, nesta sexta-feira (23), às 10h, a consulta ao quarto lote de restituição do Im posto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024. O pagamento deste lote está previsto para o próximo dia 30 de agosto e beneficiará 5.347.441 contribuintes.



Detalhes do Lote

O valor total das restituições para este lote é superior a R$ 6,8 bilhões. Este lote inclui não apenas restituições do exercício corrente, mas também valores residuais de exercícios anteriores, que contemplam contribuintes que regularizaram pendências com o Fisco.

Distribuição

Prioridades:

R$ 469,1 milhões serão destinados a 15.077 idosos com mais de 80 anos.

84.659 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos.

7.168 contribuintes com deficiência física ou mental ou com moléstia grave.

27.372 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Outros Contribuintes:

261.019 contribuintes sem prioridade legal, que optaram pela declaração pré-preenchida ou por receber a restituição via Pix.

4.904.908 contribuintes não prioritários.

47.238 restituições relacionadas ao estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul.

Como Consultar

Para verificar se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal e clicar em "Meu Imposto de Renda", seguido de "Consultar a Restituição". A consulta também pode ser feita por meio do aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones.

Se o nome do contribuinte não estiver na lista, é necessário entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Caso haja pendências, o contribuinte poderá enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes da malha fina.

Como Resgatar

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração ou via chave Pix. Se houver problemas com o crédito – por exemplo, se a conta estiver desativada ou se houver erros nos dados bancários – o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o contribuinte pode reagendar o crédito pelo Portal BB ou entrar em contato com a Central de Relacionamento BB pelos seguintes telefones:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos)

Se o valor não for resgatado no prazo de um ano, o contribuinte deve solicitar a restituição pelo Portal e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos” e selecionando “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, deve clicar em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

O quarto lote de restituição traz alívio financeiro para milhões de contribuintes e reforça a importância de manter os dados bancários atualizados e verificar regularmente o status da restituição.



