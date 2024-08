Jana Pêssoa/Setas As oportunidades abrangem diferentes modalidades de trabalho





O setor de contact center em São Paulo está oferecendo uma oportunidade significativa para quem está em busca de emprego. O Sintelmark , Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center, anunciou a abertura de 700 vagas de emprego em regime CLT para diversas funções.



O perador de telemarketing, supervisor de operações, atendente de SAC, auxiliar de limpeza, analista de prevenção à fraude, analista de atendimento bilíngue, agente de relacionamento, suporte técnico, auxiliar de qualidade, atendente técnico, consultor de vendas e operador de cobrança são as vagas disponíveis.



As oportunidades abrangem diferentes modalidades de trabalho, incluindo presencial, remoto e híbrido, com benefícios como vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e convênio médico, dependendo da vaga oferecida por cada empresa.

Os interessados devem enviar seus currículos através do site oficial do Sintelmark, que possui uma página específica para captação de currículos, permitindo que os documentos sejam distribuídos para todas as empresas associadas ao sindicato.

De acordo com Luis Crem, presidente do Sintelmark, o setor de contact center tem se destacado pela inclusão, oferecendo oportunidades de emprego com registro em carteira para diversos públicos, com destaque para mulheres, negros e pessoas LGBTQIA+.

Crem ressalta que o setor é uma porta de entrada significativa para jovens em busca do primeiro emprego e oferece amplas oportunidades de ascensão profissional.

“Prova que o setor é o mais inclusivo do país, sendo também porta de entrada para o jovem no primeiro emprego. Outra característica é a grande oportunidade de ascensão profissional oferecida pelo segmento”, declarou.





Vantagens

Entre as vantagens de trabalhar no setor, Luis Crem destaca a carga horária reduzida de apenas seis horas diárias em regime CLT, a possibilidade de trabalhar em sistema home office e as oportunidades de crescimento profissional.

“O horário flexível possibilita às mães estarem mais presentes junto aos seus filhos e ainda terem tempo para cursar uma universidade e se aprimorarem profissionalmente”, completou.

O aumento salarial superior à inflação e a garantia de benefícios sociais que promovem a inclusão são conquistas significativas asseguradas no instrumento coletivo do setor. A convenção coletiva da categoria coloca a inclusão como uma prioridade.

Segundo o presidente do Sintelmark, a inclusão vai além da simples aceitação. "Trata-se de uma busca ativa pela igualdade. Nossas ações refletem nosso compromisso com todos, mostrando que a diversidade não é apenas um valor, mas uma prática fundamental para o desenvolvimento sustentável do setor", concluiu.

