Unsplash/Unseen Studio Início da convocação para posse será em janeiro de 2025

Os candidatos que entraram com recurso contra alguma questão do Concurso Nacional Unificado ( CNU ), ou 'Enem dos Concursos', terão que aguardar até 8 de outubro para saber se suas contestações foram aceitas. Este é o mesmo prazo em que serão divulgadas a lista de aprovados e classificados na prova objetiva, a nota preliminar da prova discursiva, e a convocação para a prova de títulos.

O prazo para apresentar recursos no 'Enem dos Concursos' terminou às 23h59 de quarta-feira (21). Até o momento, não há informações sobre o número total de recursos apresentados ou sobre quais questões foram contestadas.

O CNU teve com 2,1 milhão de inscritos e 970 mil participantes, uma abstenção de 54,12%. As provas foram aplicadas no último domingo (18), em 228 cidades, após ser adiada por causa das chuvas no Rio Grande do Sul em maio. A aplicação ocorreu em todas as capitais brasileiras, totalizando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.





Veja o cronograma

O gabarito oficial já foi divulgado no dia 20 de agosto. Para acessá-lo, é preciso ir ao portal oficial onde as inscrições foram feitas, no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login, fazer login com as credenciais da conta gov.br e selecionar a Área do Candidato para consultar o gabarito.

- Divulgação das notas finais: 8 de outubro

- Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

- Divulgação da lista de aprovados: 21 de novembro

- Início da convocação para posse: janeiro de 2025

O cronograma das próximas etapas inclui a disponibilização do cartão-resposta dos candidatos no dia 10 de setembro, enquanto as notas finais, que integram as avaliações das questões dissertativas e da redação, serão divulgadas em 8 de outubro. Os resultados finais, que determinarão a aprovação dos candidatos, estão previstos para 21 de novembro.

Além da divulgação das notas, o CNU realizará uma série de procedimentos, como a perícia médica para candidatos com deficiência, a verificação da condição declarada para candidatos negros e a checagem documental complementar para candidatos indígenas. Em alguns casos, será necessária uma segunda etapa para a avaliação de títulos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.