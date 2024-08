TikTok Influencer cria restaurante fictício no Tiktok

Por 22 anos, Drew Talbert dividiu seu tempo entre ser garçom, atuar e ensinar improvisação em uma escola local. No entanto, a pandemia forçou muitos a repensarem suas formas de sustento, e Talbert não foi exceção. A mudança inesperada para o mundo digital começou quando sua esposa lhe mostrou alguns vídeos virais no TikTok , o que levou Talbert a criar um restaurante fictício na plataforma social. A história saiu primeiro na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios.

Hoje, Talbert gera quase sete dígitos anuais, cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,5 milhões), através do seu projeto virtual, o Bistro Huddy. O restaurante, uma homenagem ao seu filho Hudson, não serve refeições reais, mas sua renda vem de diversas fontes associadas à marca, incluindo a venda de produtos, assinaturas no Patreon e parcerias com empresas. Atualmente, Talbert tem 4,5 milhões de seguidores e acumulou 253,4 milhões de curtidas em seus vídeos no TikTok.

Em entrevista à NBC, Talbert comentou sobre a evolução de sua carreira: “Todo mundo está procurando seu nicho. Eu consegui combinar minha experiência em comédia de esquetes, escrita, atuação e criação de personagens.” Ele publica pelo menos três vídeos semanais que retratam a rotina do restaurante, interpretando todos os personagens, como o gerente Terry, o cozinheiro Pickles, a recepcionista Amber e o barman Clint.

Entre seus personagens, a garçonete Nicole se destaca com um perfil próprio, acumulando 600 mil seguidores no TikTok. Nicole é uma figura sarcástica e determinada, inspirada na esposa de Talbert, que também deixou seu emprego para se dedicar integralmente ao projeto.

Além do sucesso no TikTok, Talbert também conta com 1,55 milhão de seguidores no YouTube e 768 mil no Instagram. Seus fãs frequentemente sugerem que o restaurante fictício poderia ser transformado em uma série de comédia, mas Talbert acredita que ainda é cedo para considerar essa possibilidade.

“Estamos vivendo um momento incrível com total controle criativo e perto de nossos filhos,” afirma ele. “Não tem como ficar muito melhor do que o que está acontecendo agora.”