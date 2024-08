Joédson Alves/Agência Brasil Senado aprovou a regulamentação das apostas esportivas

O Ministério da Fazenda recebeu, até a noite desta terça-feira (20), mais de 100 pedidos de autorização de sites de apostas online que desejam operar legalmente no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2025, que é quando começam a valer as determinações da chamada ' lei das Bets '.

O prazo de inscrição continua aberto, entretanto, a data de ontem era o último dia que garantia às empresas a análise da autorização pelo governo até o fim do ano, com operação em novo domínio bet.br a partir de 1º de janeiro.

As casas de apostas ainda podem pedir liberação, mas, a partir de agora, a resposta pode levar até cinco meses (150 dias).



O governo estima que, com o número de pedidos feitos até o momento, a receita inicial com outorgas pode chegar a R$ 3 bilhões. Cada outorga - ou seja, valor que as empresas pagam para obter a autorização - é de R$ 30 milhões.

Entretanto, vale ressaltar que nem todas as empresas que realizaram a inscrição devem ser autorizadas, como explicou o secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena.

"Como a grande maioria dos pedidos foi protocolado nos últimos dias, ainda não temos avaliação inicial quanto à completude dos requisitos, mas é de se esperar que nem todos cumprirão a integralidade das exigências", disse o secretário ao O Globo.

Além das outorgas, as empresas pagarão uma taxa de 12% sobre a receita bruta. Os ganhadores dos prêmios também terão que pagar 15% sobre ganhos acima de um salário mínimo.

A partir do dia 1º de janeiro de 2025, os sites de apostas on-line no Brasil terão que estar abrigados em novo domínio determinado pelo governo, chamado bet.br. A criação do endereço direcionado para o setor tem o objetivo de controlar fraudes e minimizar atividades de apostas ilegais.

O Ministério da Fazenda dará o aval para as empresas. Segundo membros da equipe econômica, caberá ao Ministério do Esporte fiscalizar a manipulação de jogos depois que o site já estiver autorizado.





