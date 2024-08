shutterstock No primeiro semestre deste ano, as compras líquidas de ouro pelos bancos centrais totalizaram 483,3 toneladas

Uma barra de ouro vale US$ 1 milhão pela primeira vez na história, impulsionado pelos crescentes preços do metal . O valor foi alcançado na sexta-feira (16), quando o preço à vista do ouro superou US$ 2.500 (cerca de R$ 13 mil) por onça troy , batendo um recorde histórico .

Com o peso típico das barras de ouro em torno de 400 onças (aproximadamente 11 kg), cada uma teria um valor superior a US$ 1 milhão, ou cerca de R$ 5,41 milhões.

No entanto, há algumas variações nesse valor. Apesar de as barras de ouro negociadas no mercado de Londres — principal centro global para o metal — geralmente pesarem cerca de 400 onças troy, elas podem conter entre 350 e 430 onças de ouro puro, conforme indicado pela London Bullion Market Association.

Além disso, é possível adquirir barras menores e mais acessíveis, como as oferecidas pela Costco, uma conhecida varejista dos Estados Unidos.

No primeiro semestre deste ano, os bancos centrais adquiriram 483,3 toneladas de ouro, o que corresponde a cerca de 40 mil barras, conforme cálculos da Bloomberg baseados em dados da consultoria Metals Focus.

Esse volume significativo de compras é um dos principais fatores que tem impulsionado o aumento notável do valor do ouro este ano, além das expectativas de uma política monetária mais flexível por parte do Federal Reserve dos EUA.

