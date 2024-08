Unsplash/Unseen Studio Candidatos que não preencheram toda a identificação do cartão-resposta serão eliminados

O Ministério da Gestão, responsável pelo Concurso Nacional Unificado (CNU) , nesta segunda-feira (20) que os candidatos que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas, o que inclui quem não marcou o número do caderno de prova no gabarito.

"Em relação às pessoas que não preencheram toda a identificação do cartão de respostas, o Ministério da Gestão informa que, após consulta à banca aplicadora e consulta jurídica, definiu que, em respeito ao edital, ocorrerá a eliminação dos candidatos", diz o ministério.

A determinação contraria o que foi dito no domingo (18) pela ministra da Gestão, Esther Dweck, que afirmou que os candidatos nessa situação não seriam eliminados.

Diversos candidatos relataram, nas redes, que deixaram de passar a frase de identificação para o cartão-resposta e não assinalaram o número do gabarito. O edital do CNU tinha essa exigência, cujo gabarito oficial das provas objetivas será divulgado a partir das 10h desta terça-feira (20) pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI).

Abstenção

Segundo o Ministério da Gestão, o CNU teve uma abstenção de 54,12%. Ao todo, 970.037 pessoas fizeram a prova. Foram mais de 2,1 milhões de inscrições validadas.

A abstenção entre pessoas com deficiência (PCD) foi menor, de 39,28%

O ministério tem afirmado que essa abstenção está dentro da média de outros concursos.

