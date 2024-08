Reprodução/The Royal Mint Oito moedas foram lançadas como forma de conscientização do meio-ambiente britânico





O Reino Unido colocou as primeiras moedas com a face do Rei Charles III em circulação nesta terça, 20. Quase 3 milhões de moedas foram distribuídas entre bancos e agências de correio, de acordo com Royal Mint .

A moeda tem uma foto de Rei Charles III em uma face e a imagem de duas abelhas no fundo, "simbolizando as mais de 250 espécies [deste inseto] que existem no Reino Unido".

A fabricante Royal Mint explicou que a peça faz parte da coleção nova do Reino Unido e representa a flora e a fauna locais:

"É uma honra revelar que a moeda de 1 libra do Rei Charles III agora está em circulação", disse a diretora de Moedas Comemorativas Rebecca Morgan.

"Esperamos que os designs em todas as denominações estimulem conversas importantes sobre a conservação dessas espécies importantes.”





Nova coleção de moedas

Ao todo, são oito novas moedas com imagens de insetos e animais, como o salmão do Atlântico, papagaio-do-mar e arganaz-avelã, um pequeno roedor.

"Revelados em outubro de 2023, os novos designs destacam a paixão de Sua Majestade, o Rei Charles III, pela conservação. O número que indica o valor de cada moeda também foi ampliado, para ajudar as crianças a entender o valor do dinheiro."

Confira:







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.